Programda bir “üfürükçü” iddiası daha gündeme geldi. Filiz Taş ve eşi Mahmut Taş, “Sofi Serkan” olarak tanınan kişi tarafından dolandırıldıklarını savunarak yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

27 bin TL kaybettiklerini ifade eden çift, programa katılma amaçlarının yalnızca paralarını geri almak değil, başkalarının da mağdur olmasını engellemek olduğunu söyledi.

AİLE BİREYLERİNİN İSİMLERİNİ BİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Filiz Taş, kendisini “hoca” olarak tanıtan kişinin eşinin ve kızlarının isimlerini bilmesinden etkilendiğini söyledi. İddiaya göre şüpheli, üzerlerindeki “ağırlığı” kaldırabileceğini söyleyerek kurban parası talep etti. Kurban kesileceği belirtilmesine rağmen kendilerine herhangi bir görüntü gönderilmediğini aktaran çift, video talep ettiklerini ama yanıt alamadıklarını dile getirdi. Bu süreçte kredi kartı ve ek hesap kullanarak ödeme yaptıklarını, maddi zarara uğradıklarını ifade ettiler.

Canlı yayında paylaşılan bilgilere göre, son olarak 6 gram altın isteyen Sofi Serkan’ın talebi karşılanmayınca “Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Daha kötü olacaksınız, iyileşmeyeceksiniz” şeklinde tepki gösterdiği ve ardından telefonlara cevap vermediği ileri sürüldü.

“SAHTE HESAPLAR AÇILDI” SAVUNMASI

Hakkındaki iddiaların ardından yayına bağlanan Sofi Serkan ise kendi adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını iddia etti. Cezaevinden kısa süre önce çıktığını belirten şahıs, dolandırıcıların fotoğraf ve videolarını kullanarak insanları kandırdığını öne sürdü. Kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara değinerek suçlamaları kabul etmediğini ve kimseyle görüşmediğini savundu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, hatta telefon kullanmadığını dile getirdi.

NİSAN AYINDA TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Sofi Serkan’ın geçtiğimiz Nisan ayında tutuklanmış olması. Adıyaman’da düzenlenen “sahte hoca” operasyonunda, “cin çıkarma” ve “büyü bozma” vaadiyle yaklaşık 45 milyon TL’lik dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen şüpheliler arasında yer aldığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında mağdurlardan “kurban parası” ve “hatim ücreti” adı altında yüksek meblağlar talep edildiği öne sürüldü.

Programda yeniden gündeme gelen Sofi Serkan, denetimli serbestlik kapsamında haftanın üç günü imza verdiğini açıkladı. Müge Anlı ise canlı yayında kendisini stüdyoya davet ederek, “Gelin, sizi dolandıranları birlikte ortaya çıkaralım” çağrısında bulundu.