Ordu'da fırın işletmeciliği yapan Bahtiyar Bodur, daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli gibi farklı içeriklerle ürettiği simit çeşitlerine bir yenisini daha ekledi.
Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın
Ordu'da 20 yıllık fırın ustası Bahtiyar Bodur, Karadeniz’in simge lezzeti hamsi ile 600 yıllık geleneksel simidi buluşturarak "hamsili simit" üretimine başladı. Balık ekmekten ilham alınarak hazırlanan yenilikçi ürün, müşteri talebine göre farklı balık türleriyle de sofralara taşınacak.Kaynak: İHA
Bölgenin en sevilen deniz ürünü hamsiyi simit hamuruyla bir araya getiren Bodur, tüketicilerden olumlu geri dönüşler almasının ardından seri üretime geçti.
"BALIK EKMEK OLUYORSA BALIK SİMİT NEDEN OLMASIN?"
Mesleğe başladığı günden bu yana simit üretiminde fark yaratmayı hedeflediğini belirten Bahtiyar Bodur, yenilikçi fikrini şu sözlerle dile getirdi:
"Fındıklı, fıstıklı ve meyveli denemelerimizin hepsi beğenilmişti. En sonunda bu lezzeti hamsiyle birleştirmek istedik. Müşterilerimizden harika geri dönüşler aldık. Simit, geçmişi Osmanlı dönemine uzanan milli bir yiyeceğimiz. İlgi bu şekilde devam ederse kış sezonunda levrek, mezgit ve istavrit gibi farklı balık türleriyle de denemeler yapacağız. Balık ekmek oluyorsa balık simit neden olmasın dedik ve başardık."
ÖN PİŞİRMEDEN GEÇEN HAMSİLER HAMURLA BULUŞUYOR
Hamsili simidin hazırlık aşamalarını aktaran fırın çalışanı Gül Sarıyer, ilk olarak temizlenen hamsilerin fırında ön pişirmeden geçirildiğini ifade etti.
Çeşitli baharatlarla çeşnilendirilen balıkların simit hamuruna sarıldığını belirten Sarıyer, geleneksel simit şekli verildikten sonra yaklaşık 15-20 dakikalık fırınlama süresinin ardından lezzetin servise hazır hale geldiğini kaydetti.
MÜŞTERİLERDEN TAM NOT ALDI
Fırına gelerek hamsili simidi ilk kez tadan müşteriler ise yeni lezzeti oldukça beğendiklerini vurguladı.
Tadanlardan bazıları ürünün lezzetini geleneksel ekmek arası hamsiye benzetirken, bazı ziyaretçiler ise tadının hamsili pilavı andırdığını belirtti.