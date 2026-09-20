Bu da hamsili simit: Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın

"Fındıklı, fıstıklı ve meyveli denemelerimizin hepsi beğenilmişti. En sonunda bu lezzeti hamsiyle birleştirmek istedik. Müşterilerimizden harika geri dönüşler aldık. Simit, geçmişi Osmanlı dönemine uzanan milli bir yiyeceğimiz. İlgi bu şekilde devam ederse kış sezonunda levrek, mezgit ve istavrit gibi farklı balık türleriyle de denemeler yapacağız. Balık ekmek oluyorsa balık simit neden olmasın dedik ve başardık."