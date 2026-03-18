32 bin TL'yi aşan açlık sınırı karşısında ne emekli maaşı ne de asgari ücret yanında geçebiliyor. Hayat pahalılığı karşısında geçinemeyen milyonlarca vatandaş, ekonomi yönetimine tepkisini son ankette sert bir şekilde gösterdi.

EKONOMİYE GÜVEN 'YOK'

ASAL Araştırma tarafından 13-21 Şubat aralığında yapılan anket çalışmasında katılımcılara, "Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz?" sorusu yöneltiltildi.

Araştırma sonuçları, toplumun büyük bir kesiminin ekonomi yönetimine karşı mesafeli veya olumsuz bir tutum sergilediğini gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomi yönetimine güvenmediğini beyan edenlerin oranı toplamda yüzde 66,8 gibi yüksek bir seviyeye ulaştığı görüldü. Bu grubun kendi içindeki dağılımı şu şekilde:

Hiç güvenmiyorum: yüzde 32,6

Güvenmiyorum: yüzde 34,2

Buna karşılık, ekonomi yönetimine güvendiğini belirtenlerin toplam oranı yüzde 14,6 seviyesinde kalarak azınlıkta kalmıştır. Bu görüşü paylaşanların detayları şu şekilde çıktı:

Güveniyorum: yüzde 10,6

Çok güveniyorum: yüzde 4,0

Katılımcıların yüzde 12,0'lik bir kesimi "Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum" diyerek tarafsız bir duruş sergilerken; yüzde 6,4'lük bir grup ise "Fikrim yok/Cevap yok" seçeneğini tercih etti.