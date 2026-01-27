YENİÇAĞ - Arslan Bulut / Görüş

Önce BBC'nin Çin muhabirinin haberine bakalım...

BBC Çin muhabiri Stephen McDonell, "Çin en kıdemli generalini neden tasfiye etti?" başlıklı bir haber-analiz yaptı.

Haber-analizde şöyle denildi:

"Ülkenin en kıdemli generali Cang Youşia ve bir diğer üst düzey komutan general Liu Zhenli hakkında hafta sonunda başlatılan soruşturma, Çin'de seçkinlerin güç mücadelesini gündeme getirdi. Hatta ülkenin savunma kapasitesi hakkında da önemli soru işaretleri yarattı.

75 yaşındaki Cang, orduyu yöneten Merkezi Askeri Komisyon'un başkan yardımcısıydı.

Çin Devlet Bakanı Şi Cinping'in yönetimindeki komisyon orduyu yönetiyor.

Genelde yedi üyeden oluşan komisyonun üye sayısı artık sadece iki: Şi Cinping ve General Cang Şangmin.

Diğer tüm üyeler, daha önceki tutuklamaları izleyen ‘yolsuzlukla mücadele’ operasyonları kapsamında tasfiye edildi.

Komisyon, milyonlarca askeri personelin kontrolünden sorumlu...

Asya Topluluğu Politika Enstitüsü'nden Lyle Morris'e göre komisyonda sadece Şi ve bir başka generalin kalması, ‘eşi benzeri görülmemiş bir durum.’

BBC'ye konuşan Morris, ‘Çin Halk Kurtuluş Ordusu dağılmış durumda’ diyor ve Çin ordusunda ‘büyük bir liderlik boşluğu olduğu’ yorumunda bulunuyor.

Morris, bu kadar çok sayıda generalin görevden alınmasının gerçek nedeninin ne olduğunu sorduğumda şu yanıtı verdi:

‘Çok fazla dedikodu var. Bu noktada neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Fakat Şi Cinping için durum kesinlikle kötü. Hem liderliği hem de ordu üzerindeki kontrolü açısından...’

Ulusal Singapur Üniversitesi'nden Doçent Chong Ja Ian da General Cang'ın gözden düşüşünün gerçek nedeni konusunda emin olmadığını fakat çok fazla söylenti olduğunu vurguladı.

Chong Ja Ian, ‘ABD'ye nükleer sırları sızdırmaktan, darbe tezgâhlamaya ve klikler arasında çatışmaya dek çeşitli senaryolar var. Hatta Pekin'de bir silahlı çatışma yaşandığı bile söyleniyor. Ama Cang ve Liu'nun gözden düşüşü ile dedikodular iki şeye işaret ediyor: Şi hala tartışma götürmez lider ve Pekin'den bilgi akışı üzerinde önemli engeller var. Bu da belirsizliği körüklüyor ve spekülasyonları besliyor’ dedi.”

***

ABD'nin, Venezuela petrolüne el koyduğu, Çin'in kuşak yol projesini, İran'a müdahale ile kırmaya çalıştığı bir dönemde, Çin devlet başkanının ülkenin en üst düzey komutanlarını görevden alması, Türkiye'deki 15 Temmuz tasfiyesine benzemese de orduda tasfiye yapılması açısından önemli... "ABD'ye nükleer sırları sızdırmaktan, darbe tezgâhlamaya ve klikler arasında çatışmaya dek çeşitli senaryolar"dan bahsedilmesi de bir tasfiye operasyonunu doğruluyor.

Bu durum, ABD'nin Çin ile büyük hesaplaşmaya gitmeden önce Venezuela, Grönland ve İran operasyonlarına girişmesi, hep Çin'in dünya liderliğini önlemeye dönük adımlar olarak yorumlanıyor. ABD'nin Irak savaşı öncesi, Irak ordusunun komutanlarını satın almış olması veya subayların çoğunun Kesnizani tarikatına mensup bulunması, Irak'ın savaşmadan teslim olması yolunu açmıştı. ABD'nin Çin ordusuna yönelik istihbarat operasyonu yapıp yapmadığına dair bir belirti olmasa da komutanlara "ABD'ye nükleer sırları sızdırmak” veya “darbe tezgâhlamak” gibi suçlamalardan bahsedilmesi, en azından Çin devlet başkanı Şi Cinping'in tasfiye ettiği komutanlara, böyle büyük bir mücadelede güvenmediği ve şimdiden önlem alma yoluna gittiği şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla, "Bu da Çin'in 15 Temmuz'u" denilebilir.