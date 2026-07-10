Bu çiçeği koparmanın cezasıyla araba alınıyor

İlk olarak 1993 senesinde varlığı belirlenen ve 5 senelik akademik araştırmaların neticesinde literatüre "Lilium akkusianum" ismiyle dahil edilen bitkinin boyu 1,5 metreye kadar çıkabiliyor. Nesli tehlike altında olduğu için korunan bu özel çiçeğe zarar vermenin veya koparmanın bedeli ise 699 bin TL idari para cezası olarak uygulanıyor.