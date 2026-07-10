Yaklaşık 700 kayıtlı bitki çeşidine ev sahipliği yapan ve bunlardan 130'u endemik olan Ordu, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin kentlerinden biri konumunda bulunuyor.
Bu çiçeği koparmanın cezasıyla araba alınıyor
Dünyada sadece Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen endemik Akkuş zambağını koparanlara, doğaya zarar verdikleri gerekçesiyle 699 bin TL idari para cezası kesilecek.Kaynak: İHA
Özellikle yaz mevsiminde yaylalar ile yüksek kesimleri süsleyen rengârenk çiçekler, bölgenin turizm potansiyeline ve doğal estetiğine büyük katkı sağlıyor.
Akkuş ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde haziran ile temmuz döneminde çiçek açan ve yalnızca 20 günlük bir ömre sahip olan Akkuş zambağı, bu zenginliğin en nadide parçası olarak kabul ediliyor.
İlk olarak 1993 senesinde varlığı belirlenen ve 5 senelik akademik araştırmaların neticesinde literatüre "Lilium akkusianum" ismiyle dahil edilen bitkinin boyu 1,5 metreye kadar çıkabiliyor. Nesli tehlike altında olduğu için korunan bu özel çiçeğe zarar vermenin veya koparmanın bedeli ise 699 bin TL idari para cezası olarak uygulanıyor.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşları ve bölgeyi ziyaret eden turistleri duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Güler, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Akkuş zambağını koparmanın cezasının 699 bin TL olduğunu biliyor muydunuz? Kıymetli hemşehrilerim ve Akkuş'umuzu ziyaret eden misafirlerimizden ricam; endemik bir tür olduğu için koruma altında bulunan Akkuş zambağını hayranlıkla seyredelim.
“Mis gibi kokusunu içimize çekelim ama lütfen asla koparmayalım. Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere birlikte taşıyalım. Argan Yaylamızın bu muhteşem güzelliğini görmek isteyen herkesi bekliyoruz."