Bu bir kaşık mucizesi: Salça küflenmeden aylar boyu taze kalıyor

Herhangi bir kimyasal koruyucuya ihtiyaç duymadan, mutfağınızdaki basit bir malzemeyle bu sorunu kökten çözebilirsiniz. İşte salçanızın ömrünü uzatacak ve küf oluşumuna geçit vermeyecek o sihirli dokunuş!

Salçanın bozulmasındaki asıl suçlu, hava ile doğrudan temas etmesidir; oksijenle buluşan yüzeyde mikroorganizmalar hızla çoğalarak küflenmeye yol açar. Bu duruma karşı en güçlü kalkan ise, salçanın üzerine bir kaşık zeytinyağı veya sıvı yağ dökerek havayla olan bağını tamamen kesmektir.