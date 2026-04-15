Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Bu bir çılgınlık: Kar manzarası için 2 bin 77 metreye çıkıyorlar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan ve 2 bin 77 metre rakıma sahip Nalbant Geçidi, karla kaplı görüntüsüyle dron kamerasına yansıdı. Çam ağaçlarıyla çevrili bölgelerle dikkat çeken geçit, beyaz örtüyle birlikte göz alıcı manzaralar oluşturdu.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Nalbant Geçidi, özellikle kar manzarasını görmek isteyen vatandaşların da uğrak noktası oluyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, geçitte bulunan ‘Nalbant Geçidi 2077’ tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro