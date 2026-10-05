Yeniçağ Gazetesi
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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira

Batman’da düzenlenen festivalde açık artırmaya çıkarılan yöresel bir ürün için verilen rakam şaşkına çevirdi. Tekliflerin peş peşe yükseldiği açık artırmada 1 kilogramlık ürün, bir iş insanı tarafından 400 bin liraya satın alındı.

Kaynak: İHA
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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 1

Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, sıra dışı bir açık artırmaya sahne oldu.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 2

İlçe merkezindeki festivale yaklaşık 170 bin kişi katıldı. Etkinlik boyunca bölgenin yöresel ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 3

Festivalin en çok ilgi gören anlarından biri ise Sason’a özgü tescilli balın açık artırmaya çıkarılması oldu.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 4

Doğal ortamda, el değmeden üretildiği belirtilen 1 kilogram Sason balı için açık artırmada teklifler peş peşe geldi.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 5

Kıyasıya geçen açık artırmanın sonunda fiyat dudak uçuklatan bir seviyeye ulaştı. Bir kilogram bal için tam 400 bin lira teklif edildi.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 6

En yüksek teklifi veren bir iş insanı, Sason balının 1 kilogramını 400 bin liraya satın aldı. Böylece festivalde dikkat çeken bir satış rekoruna imza atıldı.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 7

Satıştan elde edilen gelirin kişisel kazanç olarak kullanılmayacağı, Sason’da doğal bal üretimi yapan üreticilere destek amacıyla verileceği belirtildi.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 8

Sason’un doğal zenginlikleri ile yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festival, 400 bin liraya satılan 1 kilogram bal ile hafızalara kazındı.

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Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira - Resim: 9
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