Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, sıra dışı bir açık artırmaya sahne oldu.
Bu bal cep yakmıyor, servet istiyor: Kilosu 400 bin lira
Batman’da düzenlenen festivalde açık artırmaya çıkarılan yöresel bir ürün için verilen rakam şaşkına çevirdi. Tekliflerin peş peşe yükseldiği açık artırmada 1 kilogramlık ürün, bir iş insanı tarafından 400 bin liraya satın alındı.Kaynak: İHA
İlçe merkezindeki festivale yaklaşık 170 bin kişi katıldı. Etkinlik boyunca bölgenin yöresel ürünleri ziyaretçilere tanıtıldı.
Festivalin en çok ilgi gören anlarından biri ise Sason’a özgü tescilli balın açık artırmaya çıkarılması oldu.
Doğal ortamda, el değmeden üretildiği belirtilen 1 kilogram Sason balı için açık artırmada teklifler peş peşe geldi.
Kıyasıya geçen açık artırmanın sonunda fiyat dudak uçuklatan bir seviyeye ulaştı. Bir kilogram bal için tam 400 bin lira teklif edildi.
En yüksek teklifi veren bir iş insanı, Sason balının 1 kilogramını 400 bin liraya satın aldı. Böylece festivalde dikkat çeken bir satış rekoruna imza atıldı.
Satıştan elde edilen gelirin kişisel kazanç olarak kullanılmayacağı, Sason’da doğal bal üretimi yapan üreticilere destek amacıyla verileceği belirtildi.
Sason’un doğal zenginlikleri ile yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festival, 400 bin liraya satılan 1 kilogram bal ile hafızalara kazındı.