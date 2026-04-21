Menzil ve şarj rekoru: BYD Sealion 05 sahnede

Otomobil dünyasının dev ismi BYD, yeni kompakt SUV modeli Sealion 05’i teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. İkinci nesil Blade batarya teknolojisiyle donatılan araç, hem hibrit hem de tam elektrikli versiyonlarıyla segmentindeki standartları yeniden belirliyor.

9 Dakikada Şarj Devrimi

Yeni modelin en çok ses getiren özelliği şarj hızı oldu. Ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde Sealion 05, yüzde 10’dan yüzde 97 doluluğa sadece 9 dakikada ulaşabiliyor. Tam elektrikli versiyonun üst paketinde ise 630 km menzil vadediliyor.

Hibrit Versiyonda 2 bin 100 Kilometre Sınırı Aşıldı

Şarj edilebilir hibrit versiyonu, yakıt ekonomisinde yeni bir zirveyi temsil ediyor. 100 kilometrede sadece3.1 litre yakıt tüketen araç, tam dolu depo ve batarya ile toplamda 2 bin 100 kilometrenin üzerinde yol kat edebiliyor. Model ayrıca sadece elektrikli motoruyla 305 km menzil sunabiliyor.

Teknoloji ve Konfor Bir Arada

Sealion 05, iç mekanında sunduğu lüks detaylarla dikkat çekiyor:

Akıllı Sürüş: LiDAR destekli DiPilot 300 sistemi ile şehir içi ve otoyollarda otopilot desteği.

Konfor: 15.6 inçlik dev multimedya ekranı ve orta konsolda konumlandırılan dahili buzdolabı.

Tasarım: BYD Atto 3’ten 17 cm daha uzun olan gövde yapısı, 650 litreye varan geniş bagaj hacmiyle birleşiyor.

Yaklaşık 14 bin 360 dolarlık başlangıç fiyatıyla Çin’de satışa sunulan Sealion 05’in, küresel pazarda elektrikli araç rekabetini kızıştırması bekleniyor.