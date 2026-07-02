Bu anket bomba gündeme gibi düşecek: Seçmenin çoğu kendisini böyle tanımlıyor

Katılımcıların yüzde 31.3'ü siyasi ideolojisini Atatürkçülük olarak belirtirken, bu kitleyi yüzde 19.6 ile "Türk Milliyetçisi" olduğunu ifade edenler takip etti. Bu iki ana akımın toplamının yüzde 50 barajını aşması, Türkiye'deki seçmen sosyolojisinde ulusal ve kurucu değerlerin ne denli güçlü bir tabana sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.