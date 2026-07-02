Ank-Ar Araştırma şirketi tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen son kamuoyu araştırması, seçmen eğilimleri ve toplumsal kimlik inşası açısından son derece çarpıcı verileri ortaya koydu. 26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında, toplam 2.004 katılımcıyla gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, Türk toplumunun kendini siyasi olarak nerede konumlandırdığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Bu anket bomba gündeme gibi düşecek: Seçmenin çoğu kendisini böyle tanımlıyor
Ank-Ar Araştırma Şirketi’nin 26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği dev anket, Türkiye’nin siyasi profilini gözler önüne serdi. "Kendinizi siyasi ideoloji olarak nasıl tanımlarsınız?" sorusuna verilen yanıtlarda çarpıcı oranlar ortaya çıktı. İşte seçmenin ideolojik haritası!Kaynak: Haber Merkezi
Verilere göre, seçmenlerin kendilerini tanımladıkları ideolojik kimliklerde çarpıcı dengeler göze çarpıyor. Kendisini "Atatürkçü" olarak tanımlayanların oranı açık ara farkla birinci sırada yer aldı.
Katılımcıların yüzde 31.3'ü siyasi ideolojisini Atatürkçülük olarak belirtirken, bu kitleyi yüzde 19.6 ile "Türk Milliyetçisi" olduğunu ifade edenler takip etti. Bu iki ana akımın toplamının yüzde 50 barajını aşması, Türkiye'deki seçmen sosyolojisinde ulusal ve kurucu değerlerin ne denli güçlü bir tabana sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Kendisini siyasi spektrumda "Muhafazakar” olarak adlandıranların oranı yüzde 14.0 ile üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan, araştırmada dikkat çeken bir diğer kritik veri ise yüzde 12.0'lık bir kesimin "Görüşüm Yok" yanıtını vermesi oldu.
Her 10 seçmenden birinden fazlasına denk gelen bu "kararsız veya apolitik" kitle, önümüzdeki dönemde siyasi partilerin en çok ikna etmeye çalışacağı gri alanı oluşturuyor. Anket sonuçlarının alt kırılımlarına inildiğinde ortaya çıkan tablo ise şu şekilde şekilleniyor:
Sosyal Demokrat: Yüzde 5.9
Kürt Milliyetçisi: Yüzde 5.6
Sağcı: Yüzde 4.1
İslamcı: Yüzde 4.0
Sosyalist: Yüzde 2.8
Diğer: Yüzde 0.7
Ank-Ar’ın Haziran 2026 sonu itibarıyla yayınladığı bu veriler, siyaset arenasındaki dengelerin yeniden kurulacağına ve partilerin stratejilerini bu yeni ideolojik dağılıma göre revize edebileceğine işaret ediyor.