Anasayfa Yaşam Bu alışkanlıklar cebinizi eritiyor

Bu alışkanlıklar cebinizi eritiyor

Artan hayat pahalılığıyla birlikte vatandaşlar, büyük harcamalardan çok günlük ve fark edilmeden yapılan alışkanlıkların bütçeyi nasıl erittiğini sorguluyor. Uzmanlara göre “küçük masraf” sanılan bu davranışlar, ay sonunda ciddi kayıplara yol açıyor.

YEMEK SİPARİŞİ VERMEK

“Bugünlük” verilen paket servisler, özellikle haftada birkaç kez tekrarlandığında mutfak masrafının katlanmasına neden oluyor.

MARKET SEPETİNE SON ANDA EKLENEN ÜRÜNLER

Kasaya gelene kadar fark edilmeyen küçük eklemeler, toplam harcamayı ciddi şekilde artırıyor.

KULLANLMAYAN DİJİTAL ABONELİKLER

İzlenmeyen dizi platformları, kullanılmayan uygulamalar ve otomatik yenilenen üyelikler her ay sessizce para çekiyor.

KARTLA ÖDEME ALIŞKANLIĞI

Uzmanlara göre kartla harcama yapmak, paranın “gerçekten gittiği” hissini azaltıyor. Bu da kontrolsüz harcamayı tetikliyor.

İNDİRİM VAR DİYE ALMAK

İhtiyaç olmadığı halde indirim etiketiyle alınan ürünler, tasarruf değil doğrudan zarar anlamına geliyor.

TAKSİ VEYA ARAÇ KULLANMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK

Kısa mesafelerde bile taksi tercih edilmesi ya da sürekli araç kullanımı, ay sonunda ciddi ulaşım masrafı yaratıyor.

DIŞARIDA KÜÇÜK ATIŞTIRMALIKLAR

Simit, poğaça, tatlı gibi “ufak” harcamalar gün içinde tekrarlandıkça bütçede görünmez bir delik açıyor.

KÜÇÜK TAKSİTLERİ ÖNEMSİZ GÖRMEK

Aylık 50–100 liralık taksitler “önemsiz” algılansa da bir araya geldiğinde ciddi bir sabit gider oluşturuyor.

GÜNLÜK KAHVE ALIŞKANLIĞI

Dışarıdan alınan kahve, tek başına küçük bir masraf gibi görünse de düzenli tüketimde aylık harcamayı ciddi şekilde artırıyor. Uzmanlara göre her gün alınan bir kahve, ay sonunda temel bir fatura tutarını aşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
