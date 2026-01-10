Bu alışkanlıklar cebinizi eritiyor

YEMEK SİPARİŞİ VERMEK
“Bugünlük” verilen paket servisler, özellikle haftada birkaç kez tekrarlandığında mutfak masrafının katlanmasına neden oluyor.
“Bugünlük” verilen paket servisler, özellikle haftada birkaç kez tekrarlandığında mutfak masrafının katlanmasına neden oluyor.
Kasaya gelene kadar fark edilmeyen küçük eklemeler, toplam harcamayı ciddi şekilde artırıyor.
İzlenmeyen dizi platformları, kullanılmayan uygulamalar ve otomatik yenilenen üyelikler her ay sessizce para çekiyor.
Uzmanlara göre kartla harcama yapmak, paranın “gerçekten gittiği” hissini azaltıyor. Bu da kontrolsüz harcamayı tetikliyor.
İhtiyaç olmadığı halde indirim etiketiyle alınan ürünler, tasarruf değil doğrudan zarar anlamına geliyor.
Kısa mesafelerde bile taksi tercih edilmesi ya da sürekli araç kullanımı, ay sonunda ciddi ulaşım masrafı yaratıyor.
Simit, poğaça, tatlı gibi “ufak” harcamalar gün içinde tekrarlandıkça bütçede görünmez bir delik açıyor.
Aylık 50–100 liralık taksitler “önemsiz” algılansa da bir araya geldiğinde ciddi bir sabit gider oluşturuyor.
Dışarıdan alınan kahve, tek başına küçük bir masraf gibi görünse de düzenli tüketimde aylık harcamayı ciddi şekilde artırıyor. Uzmanlara göre her gün alınan bir kahve, ay sonunda temel bir fatura tutarını aşabiliyor.