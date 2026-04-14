Türkiye, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisi altına giriyor. Cezayir üzerinden taşınan yoğun toz bulutunun bu akşam saat 20.30’dan itibaren batı illerinde görülmesi bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Edirne, Çanakkale ve Bursa başta olmak üzere geniş bir bölgede etkili olması öngörülen toz taşınımının, hava kalitesini düşürmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle hassas grupların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

CAMLARI AÇMAYIN UYARISI

Yetkililer, çöl tozunun evlerin içine kadar girebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara camlarını kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulundu. Açık bırakılan pencereler nedeniyle tozun doğrudan iç ortama taşınabileceği ifade ediliyor.

Toz taşınımının hafta boyunca aralıklarla etkili olabileceği belirtilirken, vatandaşlara temizlik planlarını ertelemeleri tavsiye edildi. Özellikle dış yüzeylerde ve araçlarda yoğun toz birikimi görülebileceği kaydedildi.