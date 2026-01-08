2026 yılına girdik ancak Atatürk ile Cumhuriyet ile olan kavga bitmiyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda -neredeyse ülkenin her meydanında olduğu gibi- bir Atatürk anıtı vardı. Bu anıttaki Atatürk heykeli daha önce Gebze Belediyesi tarafından kaldırılmak istenmişti. Ancak tepkilerin ardından Atatürk heykeline dokunulamadı.

Bu kez ellerini çabuk tuttular!

Gebze Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli dün akşam saatlerinde yerinden kaldırıldı.

İYİ Parti ve CHP ilçe başkanları “Heykelin bu şekilde götürülmesine izin vermeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan korkunç görüntünün son bulması için çabaladı.

CHP Milletvekili Nail Çiler, kaymakam ile telefonda görüştü ancak “Benim sorumluluğumda değil” yanıtını altı.

Yurttaşlar, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak olayı protesto etti.

Kocaeli’de hafızalara kazınan kamyonet kasasında Atatürk heykeli fotoğrafı dün geceye damga vurdu.

Kamyonet kasasındaki Atatürk heykeli fotoğrafı sembolikti. Bu karenin ağırlığını anlamak için Doğu Silahçıoğlu Paşa’nın Atatürk anıtı hikayesini bilmeniz gerekir.

28 Şubat döneminin çok konuşulan komutanlarından emekli Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu, 1997 yılında, Refah Partisi’nin kalesi olarak bilinen İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Atatürk anıtı yaptırdı.

Peki, neden yaptırdı?

SADAT’I KURAN KOMUTANIN YERİNE…

Şeriat isteyen ve bunun için anayasa, İslam ülkeleri birliği gibi çalışmalar yapan SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, emekli olmadan önce Kartal 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevdeydi.

Adnan Tanrıverdi’nin kızağa çekilmesi kararı verildi ve 1995 yılında yerine emekli Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu getirildi.

Adnan Tanrıverdi, bir röportajında, yerine atanan Doğu Silahçıoğlu için şöyle diyordu: “Benim panzehirim gibi gönderilmişti.”

1995 yılı 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı devir teslim töreni. Doğu Silahçıoğlu sağda, Adnan Tanrıverdi solda.

Doğu Silahçıoğlu göreve geldikten sonra ilk resmi törenin bir okulda düzenlendiğini ve küçük bir Atatürk büstünün masa üstüne konularak törenin icra edildiğini gördü.

Doğu Paşa çok şaşırmıştı ve kızmıştı. Hemen bir Atatürk anıtı yapılması için çalışma başlattı. Ancak kimse yanaşmıyordu. Kimseye açıklamadı ancak tüm masrafları kendisi karşılayarak büyük bir Atatürk anıtı yaptırdı. Anıt bir haftada tamamlandı. Bu anıt dönemin Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Ali Nabi Koçak’ı kızdırdı. Refah Partili Koçak, Atatürk heykeline karşı çıkmadığını iddia ediyordu.

10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde Atatürk heykelinin açılışı yapıldı. İddiaya göre, Ali Nabi Koçak törene katılmak istemedi, ancak mecbur kaldı. Törende Koçak’ın Silahçıoğlu Paşa’ya elini uzattığı, ancak Paşa’nın elini sıkmadığı o dönemki haberlere yansıdı.

Bir Atatürk anıtı bile olmayan günlerde mücadele eden Doğu Silahçıoğlu bugün kamyonet kasasında Atatürk heykeli görse ne düşünürdü acaba?