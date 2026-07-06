Bu 4 hatayı yapan sadece ceza yemeyecek: Ehliyetleri de iptal edilecek

Bugün itibarıyla Türkiye'de bulunan 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibinin yüzde 8,7'sini (3 milyon 402 bin 75 kişi) aday sürücüler oluşturuyor. Yeni torba yasanın hayata geçmesiyle birlikte, trafiğe yeni çıkan milyonlarca kişi için çok daha sıkı, tavizsiz ve caydırıcı bir dönem başlamış olacak.