Türkiye genelinde sayıları 3,4 milyonu aşan aday (stajyer) sürücüler için kurallar sil baştan değişiyor. TBMM'ye sunulan yeni torba kanun teklifi, trafik terörüne dur demek ve caydırıcılığı artırmak amacıyla aday sürücülere yönelik uygulanan yaptırımların kapsamını önemli ölçüde genişletiyor.
Bu 4 hatayı yapan sadece ceza yemeyecek: Ehliyetleri de iptal edilecek
Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifiyle birlikte aday sürücülerin hata payı sıfıra iniyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atan makas atma, drift yapma ve geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeme gibi ihlallerde, stajyer sürücülerin ehliyetlerine geçici olarak el konulacak.Gülsüm Hülya Sundu
Mevcut trafik uygulamalarında; trafikte drift yapmak, makas atmak veya ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip acil durum araçlarına yol vermemek gibi kural ihlallerinde sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınabiliyordu.
Ancak yeni yasal düzenlemeyle birlikte bu esneklik ortadan kalkıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Meclis'teki teklife göre, trafiği ciddi ölçüde tehlikeye atan bu ihlallere karışan aday sürücülerin belgeleri doğrudan ve kalıcı olarak iptal edilecek.
Yapılan etki analizleri ve resmi veriler, aday sürücülerin karıştığı ihlallerin tablosunu da gözler önüne seriyor.
Uygulamanın başladığı 2017 yılından 17 Haziran 2026 tarihine kadar tam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi iptal edildi.
Bu devasa rakamın zirvesinde ise dikkat çeken bir istatistik yer alıyor: 123 bin 72 sürücünün belgesi alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı tamamen iptal edildi.
Trafik denetimlerinin sıkılaşmasıyla birlikte aday sürücülere yönelik yaptırımlarda son yıllarda ciddi bir yoğunlaşma yaşandı.
Sadece geçtiğimiz yıl iptal edilen belge sayısı 31 bin 978 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
Bugün itibarıyla Türkiye'de bulunan 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibinin yüzde 8,7'sini (3 milyon 402 bin 75 kişi) aday sürücüler oluşturuyor. Yeni torba yasanın hayata geçmesiyle birlikte, trafiğe yeni çıkan milyonlarca kişi için çok daha sıkı, tavizsiz ve caydırıcı bir dönem başlamış olacak.