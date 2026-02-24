Yetkililer, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki etkinliğe başka kentlerden yaklaşık 260 bin kişinin akın edeceğini öngörüyor.

The Guardian’ın haberine göre, dört yılın ardından sahnede yer alacak popüler K-pop topluluğu BTS’e büyük talep var.

21 Mart’ta Gwanghwamun Meydanı’nda gerçekleştirilecek bedava konsere bilet rezervasyonları başladığı anda çevrimiçi platformlar ve sistemler çöktü. Gyeongbokgung Sarayı önünde bulunan tarihi meydanda planlanan yaklaşık 15 bin bilet, kısa sürede tamamen doldu.

Polis, konser alanını sanal bir stadyum mantığıyla yönetecek ve kalabalığı 29 ayrı giriş noktasından yönlendirecek. Yetkililer, çevredeki metro durakları ile yolların tıkanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BTS’in yeni albümü Arirang’ın tanıtımını yapacak olan bir saatlik konser, 82 duraklık dünya turnesinden hemen önce düzenlenecek ve 190 ülkeye Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

Seul Belediyesi, yakın bölgelerde yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli ek hayran etkinlikleri organize edecek.



Grubun yedi üyesinin askerlik yükümlülüklerini tamamlaması nedeniyle BTS’e dört yıllık bir mola verilmişti.