BTS, dünyanın en büyük erkek gruplarından biri olarak Perşembe günü Güney Kore’de küresel turnesine başlıyor; Netflix’te rekor kıran canlı yayın konserinin yarattığı etkiyi arkasına almış durumda.

K-pop’un yedi kişilik grubu, yıllar süren zorunlu askerlik arasının ardından ve yeni albümleri “ARIRANG”ın yayımlanmasıyla birlikte, geçen ay ilk kez yeniden sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.

Grubun plak şirketine göre, tarihi Gyeongbokgung Sarayı’nın merdivenlerinde gerçekleşen performans, Seul şehir merkezinde 100 binden fazla hayranı bir araya getirirken, yayın platformu canlı konserin dünya genelinde yaklaşık 18,4 milyon izleyiciye ulaştığını açıkladı.

K-pop grubu BTS’in hayranları, 9 Nisan 2026 Perşembe günü Güney Kore’nin Goyang kentinde BTS World Tour Arirang konserinin yapılacağı alanın dışında bekliyor.

“Hepimiz bir şarkıcı için en önemli şeyin konser olduğu konusunda hemfikiriz” dedi grup üyesi Jin, konserden birkaç saat önce yayımlanan açıklamasında.

“Dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerimizle en kısa sürede buluşmak istiyoruz. Uzun bir aradan sonraki ilk dünya turnemiz olduğu için her bölgenin kültürünü ve konser atmosferini bizzat deneyimlemek istiyoruz.”

BTS, son albümüyle ABD Billboard 200 listesinde art arda iki hafta zirvede yer alan ilk K-pop grubu olurken, albümdeki şarkılar da Spotify’da birçok listede üst sıralarda yer aldı.