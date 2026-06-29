Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), geleneksel hale gelen yaz gençlik kampını bu yıl 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenleyecek.

Türkiye'nin farklı illerinden teşkilat mensuplarının katılacağı kampta eğitim seminerleri, teşkilat toplantıları, yarışmalar ve gençlik şöleni gerçekleştirilecek. Kampın onur konuğu ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olacak.

İLK GÜN EĞİTİM VE TEŞKİLAT TOPLANTILARI

Kamp, 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış programıyla başlayacak. İlk gün çekiliş programının ardından genişletilmiş teşkilat toplantısı ve eğitim seminerleri düzenlenecek.

CUMARTESİ GÜNÜ DOLU DOLU GEÇECEK

4 Temmuz Cumartesi günü ise kampın en yoğun programı gerçekleştirilecek. Gün boyunca eğitim seminerleri, meslek grup toplantıları, gençlik ve kadın kolları faaliyetleri ile bilgi ve beceri yarışmaları yapılacak.

Akşam saatlerinde düzenlenecek gençlik şöleninde ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bir araya gelecek.

KAPANIŞI HÜSEYİN BAŞ YAPACAK

Kampın son günü olan 5 Temmuz Pazar günü sonuç raporları paylaşılacak. Organizasyon, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasının ardından sona erecek.

GELENEKSEL ORGANİZASYON

BTP'nin gençlik kampları, partinin kurucusu merhum Prof. Dr. Haydar Baş döneminde başlatılan ve her yıl düzenlenen geleneksel organizasyonlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl da Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kamp yoğun katılımla tamamlanırken, bu yılki organizasyona da Türkiye genelinden geniş katılım bekleniyor.