Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder’den BTP’nin 25. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle açıklama geldi.

Bugün Türkiye’de 25 yılı geride bırakmış 9 parti olduğunu ifade eden Önder diğer 8 partinin bir şekilde iktidar ve devlet nimetlerinden faydalanan partiler olduğunu ifade etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder’in açıklaması şu şekilde:

“Bağımsız Türkiye Partisi 25 yaşında. 25 Eylül 2001'de 41. siyasi parti olarak Türk siyaset hayatına giren Bağımsız Türkiye Partisi, dile kolay, çeyrek asrı geride bıraktı. Dile kolay diyorum çünkü bugün Türk siyaset hayatında faaliyet gösteren 168 siyasi parti var. 168 siyasi partinin içerisinde çeyrek asrı geride bırakabilmiş sadece 9 tane siyasi parti var. Bağımsız Türkiye Partisi dışındaki diğer sekiz partiye baktığınız zaman bunlar ya iktidar olmuş ya iktidar ortağı olmuş, iktidar nimetlerinden faydalanmış veya bir şekilde devlet yardımı almayı başarabilmiş partiler olduğunu görüyorsunuz.

“BTP VATANA, MİLLETE HİZMET ETMEK İÇİN SİYASET YAPIYOR”

Bağımsız Türkiye Partisi'ni işte bütün bu partilerden ayıran en temel özelliği fikir, proje ve dava partisi olmasıdır. BTP bir konjonktür partisi değildir. Oluşan bir boşlukta, esen bir rüzgârda, ‘Biz de yelkenimizi açalım, bakalım nereye kadar gidebileceğiz’ diye düşünen, kendisine bir siyasi ikbal sağlamaya çalışanların bir araya gelip kurduğu parti değildir. BTP almak için, makam, mevki elde etmek için, iktidar nimetlerinden, belediye nimetlerinden, kamu koltuklarından faydalanmak için kapı kapı siyaset yapmak üzere siyaset yapanların bir araya gelip doluştuğu, onların oluşturduğu bir siyasi parti değildir. BTP kadroları vermek için siyaset yapıyor, vatana, millete hizmet etmek için siyaset yapıyor.

“BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ DAVA PARTİSİDİR, PROJE PARTİSİDİR, FİKİR PARTİSİDİR”

Bağımsız Türkiye Partisi, yeni kurulduğunu iddia eden, tabelaları yeni, isimleri yeni ama içerisine baktığınız zaman siyaseti meslek edinmiş eski siyasetçilerden müteşekkil bir siyasi parti değildir. BTP kirlenmemiş, siyaseti meslek hâline getirmemiş, tertemiz siyasetçilerin siyaset yaptığı, kendilerine alan bulduğu bir siyasi partidir. Bağımsız Türkiye Partisi dava partisidir, proje partisidir, fikir partisidir.

“BTP MİLLİ EKONOMİ MODELİ’NE SAHİP OLAN TEK SİYASİ PARTİDİR”

Bugün ülkemizin en can yakıcı problemi ekonomidir. Bütün anketlerde toplumun yüzde 50'si, 60'ı birinci sorun olarak ekonomiden bahseder. En büyük sorun budur. İktidarıyla, muhalefetiyle, yeni kurulanıyla, eski kurulanıyla mevcut partilere baktığınız zaman, hepsinin liberal anlayışla ekonomiye baktıklarını, ton farkı dışında ekonomik çözüm olarak birbirlerinden bir farklarının olmadığını görüyorsunuz. Ama Bağımsız Türkiye Partisi, liberalizme, kapitalizme hayır diyen kurucu liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş tarafından kaleme alınan Millî Ekonomi Modeli'ni ekonomi programı hâline getirmiş tek siyasi partidir. Milli Ekonomi Modeli liberalizmin, kapitalizmin çözüm üretemediği, kronikleşmiş sorunlar yumağı hâline gelmiş olan ekonomik problemleri çözecek projeler içeren tek modeldir. BTP 11 uluslararası kongrede yüzlerce bilim adamının görüş belirttiği ve dünyanın ekonomik çıkışı olarak tarif ettiği bir ekonomik sisteme, Milli Ekonomi Modeli’ne sahip olan tek siyasi partidir. Milletimiz bize fırsat versin. Milletimizin canını yakan, en büyük sorun, çözülemez sorun olarak gördüğü bu ekonomik sorunu çok rahatlıkla çözebildiğimizi gösterelim.

“KURUCU LİDERİMİZ PROF. DR. HAYDAR BAŞ'I SAYGIYLA, ÖZLEMLE, MİNNETLE ANIYORUM”

25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bize bu yolu açan, bir dava etrafında toplanmamızı ve ülkeye, vatana hizmet etme imkânını tanıyan kurucu liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ı saygıyla, özlemle, minnetle anıyor, Bağımsız Türkiye Partisi'nin 25. kuruluş yıl dönümünün bütün teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”