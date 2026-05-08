Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı sermaye için kullandığı, “Şirketler buraya taşınırsa taksiye binecekler, taksicimiz yararlanacak. Alışveriş yapacaklar, restorana gidecekler, THY’ye binecekler, Türkiye’de tatil yapacaklar, ev alacaklar.” şeklindeki sözlerine cevap geldi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, “Sayın Mehmet Şimşek, madem piyasaya para girmesiyle piyasa canlanıyordu, yıllardan bu tarafa ‘talebi daraltacağız, enflasyonla mücadele edeceğiz’ diyerek neden piyasadaki parayı azaltmaya çalıştınız? Neden milletin cebindeki paraya göz diktiniz? Parayı Türk milleti harcayınca piyasa canlanmıyor mu? Yoksa Türk milleti buna mı layık değil?” sorusunu sordu.

BTP Sözcüsü Önder’in açıklaması şöyle:

“Mehmet Şimşek, yabancı sermaye ülkemize gelirse nasıl faydalar sağlayacağını anlattı. Şimşek, ‘Bunlar taksiye binecekler, tatil yapacaklar, restorana gidecekler, THY’ye binecekler, ev alacaklar, alışveriş yapacaklar. Bunun herkese faydası var.’ dedi. Yani ‘piyasaya para girerse bundan herkes faydalanır’ dedi. Peki Sayın Mehmet Şimşek, madem piyasaya para girmesiyle bundan herkes faydalanıyordu, piyasa canlanıyordu, yıllardan bu tarafa ‘talebi daraltacağız, enflasyonla mücadele edeceğiz’ diyerek neden piyasadaki parayı azaltmaya çalıştınız? Neden milletin cebindeki paraya göz diktiniz? Bu harcamaları, bu alışverişleri yabancılar değil de Türk milleti yapsa olmuyor mu? Parayı Türk milleti harcayınca piyasa canlanmıyor mu? Yoksa Türk milleti buna mı layık değil?

“YAHU BU NASIL ENFLASYON!”

Hemen bunu söyleyince ‘Yabancılar döviz getiriyor, Türk milleti Türk lirası harcıyor. Türk lirası piyasaya girerse enflasyon olur.’ diyorlar. Yahu bu nasıl enflasyon ki? Bu milletin ürettiği emek ve hizmeti dolarla satın alınca hortlamıyor, TL ile satın alınca hortluyor! Bu mümkün mü? Bu kafa, yabancıların söylediği her şeyi kanun gibi gören ve ekonomiye onların gözüyle bakan liberal kafadır. Aynı şekilde, ‘Adaleti düzeltirsek yabancılar bu ülkeye yatırım yapar, biz ekonomiyi ve adaleti düzelterek gelişeceğiz’ diyen muhalefetin kafası da aynı kafadır.

“İÇ TİCARETTE DE, DIŞ TİCARETTE DE GERÇEK MİLLÎ PARAMIZI KULLANACAĞIZ”

Biz liberal bir kafayla, neoliberal bir kafayla ekonomiye bakmıyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak ekonomiye Millî Ekonomi Modeli anlayışıyla bakıyoruz. Biz diyoruz ki bu milletin emek ve üretiminin karşılığı dolar olamaz, döviz olamaz. Türk lirası olmalıdır, millî para olmalıdır. Ama bu millî para, şu an olduğu gibi Merkez Bankasının kasasına dolar koyup doları rezerv para yapıp dolardan güç alarak doların karşılığında basılan TL değildir; bu, tercüme paradır. Biz tercüme parayı kastetmiyoruz. Milletin alın terinin karşılığı olarak basılan paradır millî para.

Biz diyoruz ki iç ticarette de, dış ticarette de gerçek millî paramızı kullanacağız. Bağımsız Türkiye Partisi olarak diyoruz ki milletin cebine o millî paraları koyacağız. Ev hanımına maaş vereceğiz. Her çocuğa, doğan çocuğa para vereceğiz. Ev hanımı, bir Türk hanımefendisi olarak ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak. Biz diyoruz ki asgari ücretliyi, emekliyi, dul ve yetimi; kısaca yoksulluk sınırının altında geliri olan herkesi yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olması için destekleyeceğiz. Hepsinin cebine bu millî parayı koyacağız.

“İŞTE O ZAMAN TÜRK MİLLETİ TAKSİYE BİNECEK”

İşte o zaman Türk milleti taksiye binecek, THY'ye binecek, tatile gidecek, ev alacak, restorana gidecek, elektrik kullanacak, su kullanacak, bunların faturalarını ödeyecek. hayatın her alanında ihtiyaç duyduğu alışverişi yapacak, onurlu bir insan olarak yaşayacak. Türk milletine hizmet eden esnaf, çiftçi, tüccar, fabrikatör; herkes emek ve üretim ortaya koyduğu için mal ve hizmetini satabilecek, kazanacak. İşlem hacmi arttığı için devletin geliri de artacak.

“BU MİLLETE DEĞİL DE YABANCIYA HİZMET ETME FİKRİ VE DUYGUSU SİZLERİ KUŞATMIŞ...”

Bütün bunları yapmak çok kolay ama liberal kafayla, ezber kafayla bakarsanız zor. Biz diyoruz ki liberal bakış açısından, size öğretilen ezberlerden kurtulursanız bunları yapmak hiç zor değil. Bu millete değil de yabancıya hizmet etme fikri ve duygusu sizleri kuşatmış ve ezberlerinizden kurtulamıyorsanız veya bilmediğimiz prangalar ayağınızdaysa ve bundan dolayı adım atamıyorsanız lütfen çekilin. Bu millete nasıl hizmet edildiğini, bu problemlerin nasıl kolaylıkla çözüldüğünü biz gösterelim.”