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Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi ( BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümünü ve Büyük Taarrruz'un 104. yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri "1071'de Sultan Alparslan’ın açtığı kutlu kapı, 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’den başlattığı Büyük Taarruz ile ebediyen mühürlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş'ın paylaşımı şöyle:

"1071’de Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı kutlu kapı, 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’den başlattığı Büyük Taarruz ile ebediyen mühürlenmiştir. Biri Anadolu’yu yurt kılan, diğeri ise bu yurdun asla işgal ve esaret kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden iki büyük zaferdir. Kutlu olsun! "

"MALAZGİRT’TE AÇILAN YURT KAPISI, BÜYÜK TAARRUZ’LA EBEDİLEŞTİ"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezinden yapılan açıklamada ise, "Malazgirt’te açılan yurt kapısı, Büyük Taarruz’la ebedileşti. 1071’in ve 1922’nin aziz hatırasıyla; Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal’e tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.