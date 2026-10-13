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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Birleşik Emekliler Sendikası'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya destek verdi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder burada yaptığı açıklamada, "Nasıl ki biz fon krizinde dönen paraları algılamakta zorluk çekiyorsak iktidar da halkın açlık feryadını algılayamıyor" dedi.

BTP Sözcüsü Önder şunları söyledi:

"Emeklilerimiz Meclis’in dibine kadar geldiler. Buradan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Çünkü yaşam koşullarının, içinde bulundukları bu yoksulluğun, hatta açlığın ülkeyi yönetenler tarafından görülmediğini, seslerini duyuramadıklarını görüyorlar. Diyorlar ki, 'Bir de Meclis’in kapısına gidelim, hemen sesimizi duyabilecekleri yerden seslenelim.' diyorlar. Peki, neden böyleler? Çünkü hani bu fon krizi ile birlikte milyarlar konuşuluyor ya, biz o rakamları algılamakta zorlanıyoruz. Emeklilerimiz o rakamları algılamakta zorlanıyor. Milyar TL ne demek? Ne kadar para demek? Nasıl ki biz onların o oynadıkları paraları anlamakta, algılamakta zorlanıyoruz; onlar da emeklilerimizin, insanımızın yoksulluğunu, açlığını anlamakta zorlanıyor.

'EKMEK BULAMIYORLARSA PASTA YESİNLER'

Hani çok meşhur bir hikâye vardır. Fransa’da ayaklanmalar çıktığında insanlar aç kaldı. Ekmek bulamıyorlar. Niye ayaklandılar? Ekmek bulamıyorlar, 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' diyen bir prensten bahsedilir. Jean-Jacques Rousseau hikâyesinde anlatır bunu. Bugün artık iktidar öyle bir elit kesim, öyle bir parayla oynayan kesim oluşturdu ki toplumun açlık feryadını, yoksulluk feryadını algılamaktan bile yoksunlar.

'EMEKLİ EKONOMİYE YÜK DEĞİLDİR'

Emekli ekonomiye yük değildir. Bir kere bu bakış açısının yıkılması ve değişmesi lazım. Çünkü mevcut anlayışa göre üretmeyen herkes ekonomide yük. Bu doğru değil. Tüketen insan da ekonomiye can verir. Bugün pazar sorunu bütün esnafın en temel sorunu değil mi? İş insanlarının en temel sorunu değil mi? Emeklinin cebinde para olsa kendisi için alışveriş yapacak. Torunu için alışveriş yapacak. Dolayısıyla harcayacak, pazar oluşturacak. Emekli yıllarca ülkesine hizmet etmiş ve bugün ahir ömründe insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire her ailenin bu gelire ulaşması şart. Bugün açlık sınırının altında bir maaşa, hatta asgari ücretin de altında bir maaşa zorunlu bırakılıyor emeklilerimiz. Yoksulluk sınırının üzerinde bir geliri her aile hak ediyor ve bu ülkede bu kaynak var. Ama siz emekliyi yük olarak görürseniz verdiğiniz her kuruşu kıskanırsınız ve emeklilerinizi böylece açlığa mahkûm edersiniz. Bu bir kader değil. Bu ülkenin, bu milletin kaderi değil. Bunu hep birlikte değiştireceğiz"