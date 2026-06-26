Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili açıklama yaptı.

Parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Önder şunları söyledi:

"Çocuklarımız karnelerini aldı. Bir eğitim öğretim döneminin de sonuna geldik. Öncelikle öğrencilerimizi, gençlerimizi tebrik ediyorum. Muvaffakiyetler ve başarılar diliyorum. Nasıl bir ortamda eğitim öğretim sona ermiş oldu? Eğitim öğretimin temelini oluşturan öğretmenlerimizin haklarını alamadıkları, iktidar tarafından muhatap alınmadıkları için seslerini duyurmak üzere açlık grevi yaptığı, tartaklandığı ve gözaltına alındığı; buna karşılık takdir edilen maaş itibarıyla yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi verdikleri ve geçim derdi altında ezildikleri bir ortamda eğitim öğretimi sona erdirmiş olduk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANINA 'DİNDAR NESİL' CEVABI

Böyle bir ortamda Millî Eğitim Bakanımız, imam hatip okullarının sayısını artırmakla övünüyor. “Dindar nesil yetiştirmek” ile övünüyor. Ancak namaz kılan, oruç tutan, ibadet eden insan sayısı her geçen gün azalıyor. Öte yandan uyuşturucuya müptela olmuş genç sayısı, sanal kumar bataklığına saplanmış genç sayısı ve çetelerin eline düşerek adeta kullanılan, patlamaya hazır bir bomba gibi hâle gelmiş genç sayısı her geçen gün artıyor. Nasıl dindar nesil yetiştiriyorsunuz?

"EĞİTİM İNSANDA ADALET DUYGUSUNUN OLUŞMASI VE EMPATİ YETENEĞİNİN KAZANDIRILMASIDIR"

Çünkü değerli arkadaşlar, din bir duygudur. Eğitim ise insanda adalet duygusunun oluşması, merhamet duygusunun gelişmesi ve empati yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bütün bunları kazanmak için yalnızca öğretmek yetmez. Çocuğun bunlara maruz kalması gerekir. Hak edenin hak ettiği için bir makama geldiğini görmesi gerekir. Farklı düşünen birinin hakaret görmeden, mağdur edilmeden hoşgörüyle karşılandığını ve fikirlerini özgürce ifade edebildiğini görmesi gerekir ki empati yeteneği gelişsin. Aynı şekilde, çocuğun ailesine ve yakınlarına devletin merhametle yaklaştığını görmesi ve bunu yaşaması gerekir ki merhamet duygusu gelişsin.

Atı alanın Üsküdar’ı geçtiği, herkesin kendi gemisini yüzdürmeye çalıştığı, hiçbir değerin kalmadığı bir ortamda bu gençlerde ne merhamet duygusu, ne adalet duygusu ne de empati yeteneği gelişir, ne inanç oluşur. Çünkü inanç için de rol modele ihtiyaç vardır. İnsanların inançlı kişileri görüp “Ben de böyle olmalıyım” demesi gerekir. Ancak bunun aksi örnekleri görüldüğünde, ne kadar imam hatip okulu açılırsa açılsın insanlar dinden uzaklaşmaya devam eder ve gelecek nesillerimizi kaybederiz.