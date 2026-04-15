Bağımsız Türkiye Partisi, kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baş’ı vefatının 6. yılında düzenlenen programlarla andı. İstanbul’daki anma etkinliği Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilirken, programa BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da katıldı.

Anma programı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program şiir dinletileriyle devam ederken, Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi katılımcılara sunuldu.

'BÜTÜN HAYATINI MÜCADELEYE ADADI'

Programda konuşan Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatını “vatan, millet, devlet ve iman mücadelesi” olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Haydar Baş’ın fikirlerinin bugün dünyada yaşanan dönüşümle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Hüseyin Baş, “Dünyada bir kırılımın eşiğindeyiz. Bu değişimin temelini oluşturan fikir, Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’dir” dedi.

'EMPERYALİZMİN DÜZENİNİ YIKTI'

Hüseyin Baş, konuşmasında küresel ekonomik düzene ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Prof. Dr. Haydar Baş’ın “emperyalizmin bedavadan para kazanma düzenini yıktığını” savundu.

ABD dolarının küresel ekonomik sistemdeki rolüne dikkat çeken Hüseyin Baş, “Devletler Amerikan dolarıyla değil kendi para birimleriyle ticaret yapmalı” anlayışının modelin temelini oluşturduğunu ifade etti.

İRAN ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Konuşmasında İran ile ilgili gelişmelere de değinen Hüseyin Baş, Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen enerji ticaretine işaret ederek, tartışmaların arka planında ekonomik sistemin bulunduğunu öne sürdü.

Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş’ın İslam dünyasında birlik vurgusuna da dikkat çekerek, “Tevhidin yani birliğin merkezi Ehl-i Beyttir” yaklaşımını hatırlattı.

İslam dünyasında mezhepsel ayrışmaların kullanılmasına karşı uyarılarda bulunan Hüseyin Baş, Haydar Baş’ın bu konuda da fikirler ortaya koyduğunu ifade etti.

'FERASET VE CESARET GEREKTİREN BİR DURUŞ'

Türkiye siyasetine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş’ın yıllar önce yaptığı siyasi öngörülere dikkat çekerek, bunun “yürek, akıl ve feraset gerektirdiğini” söyledi.

BTP lideri, partilerinin kuruluşundan bu yana “siyasetin cefasına talip olduğunu” belirterek, temel hedeflerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve üniter yapısının korunması olduğunu ifade etti.

SANAT CAMİASINA SİTEM

Konuşmasında sanat dünyasına da değinen Hüseyin Baş, Prof. Dr. Haydar Baş’ın yeterince anılmadığını savunarak bu duruma tepki gösterdi. “Bu vefasızlığın hesabını Türk milleti gün geldiğinde soracaktır” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin temel hedefinin Türkiye’nin birliği ve bağımsızlığı olduğunu vurgulayarak, “BTP’nin derdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığıdır” dedi.