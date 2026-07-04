Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u başlattığı Afyon Kocatepe'deydi. Baş gençlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruzu yönettiği Kocatepe'yi ziyaret etti.

'BU RUHU YAŞATACAK OLAN GENÇLERDİR'

Baş, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’u başlattığı Kocatepe’de genç kardeşlerimizle bir aradaydık. Bu topraklar bize bağımsızlığın, cesaretin ve fedakarlığın ne demek olduğunu öğreten atalarımızın emanetidir. Bu ruhu yaşatacak olan da yine gençlerdir."