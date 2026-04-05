Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş İsrail'in tutuklu Filistinliler için getirdiği idam yasasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, "Bugün dünyanın gözü önünde Filistin’de sistematik bir katliam yaşanıyor. Katil İsrail Meclisi, işgal altındaki topraklarda vatanını savunan Filistinli esirler için 'idam yasasını' onayladı. Bu artık bir çatışma değil, bu bir savaş değil, bu açık bir soykırımdır!" dedi.



Hüseyin Baş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"İsrail yönetimi, onlarca yıldır sürdürdüğü işgali meşrulaştırmak adına hukuku bir infaz aracına dönüştürmüş, evrensel insan haklarını ayaklar altına almıştır. Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken acı tablo şudur: Binlerce can feda edilirken, çocukların geleceği ellerinden alınırken ve bir milletin var olma hakkı yok sayılırken dünya bu vahşeti adeta bir film izler gibi seyretmektedir.

“KATİL REJİMLE TİCARETİ KESMEYEN HER YÖNETİM, ATILAN HER KINAMA MESAJIYLA ASLINDA KENDİ ACZİYETİNİ İLAN ETMEKTEDİR”

"Daha da vahimi sözde Müslüman ülkelerin yöneticileri, bu zulmü sadece kınayarak, cılız bildiriler yayımlayarak sorumluluktan kaçabileceklerini sanmaktadır. Bilinmelidir ki katil rejimle ticareti kesmeyen, ekonomik ve siyasi yaptırımları masaya koyamayan her yönetim, atılan her kınama mesajıyla aslında kendi acziyetini ilan etmektedir.

“BU MESELE 21. YÜZYILDA İNSAN KALABİLME SINAVIDIR”

Hiçbir güç vatanını savunan bir milletin yaşama iradesini elinden alamaz! Hiçbir kirli siyaset veya stratejik hesap çocukların ölümünü meşrulaştıramaz! Bu mesele artık sadece Filistin’in sınırları içinde kalmış bir toprak meselesi değildir. Bu mesele 21. yüzyılda insan kalabilme sınavıdır.