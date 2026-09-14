Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri, "Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve elbette biz velilere yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında eğitimdeki sorunlara da değinen BTP lideri, "Bu sorunları çözmek için samimi bir irade gerek. Ortada samimiyet olduğu sürece çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ancak çeyrek asırlık bir iktidarda hâlâ temel sorunların konuşuluyor olması, sorunların çözümü konusunda bir samimiyet sorgulaması yapmamıza neden olmaktadır" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın açıklaması şöyle:

"Tatil bitti, yeni bir döneme giriyoruz. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve elbette biz velilere yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Okullar ne yazık ki sorunlarla açılıyor! Ülkemizde eğitimin sorunları malum; fırsat eşitliği, boş geçen dersler, kalabalık sınıflar, temizlik, güvenlik sorunları, atanmayan öğretmenler ve elbette ekonomik şartlar ilk anda sayabileceğimiz sorunlar.

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN SAMİMİ BİR İRADE GEREK"

Verilen eğitimin niteliği, içeriği ayrıca konuşulması gereken bir durum. Saydığımız ve saymadığımız bu sorunların çözümü şart! Bu sorunları çözmek için samimi bir irade gerek. Ortada samimiyet olduğu sürece çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ancak çeyrek asırlık bir iktidarda hâlâ temel sorunların konuşuluyor olması, sorunların çözümü konusunda bir samimiyet sorgulaması yapmamıza neden olmaktadır.

"EĞİTİM STRATEJİK BİR ALANDIR!"

Eğitim stratejik bir alandır! Bir milletin kaderi eğitim sistemiyle doğrudan bağlantılıdır. Mustafa Kemal Atatürk, 25 Ağustos 1924 tarihinde Ankara'daki Öğretmenler Birliği Kongresi'nde “Öğretmenler; Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” diyerek eğitimin hedefini veciz bir şekilde ortaya koymuştur.

"EĞİTİMİN AMACI KENDİSİNİN, AİLESİNİN VE ÜLKESİNİN YARARI NESİLLER YETİŞTİRMEK"

Ebedî liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş da eğitimin amacını “önce kendisinin, sonra ailesinin ve nihayetinde ise milletinin ve devletinin yararına nesiller yetiştirmek” olarak tarif etmiştir. Bağımsız Türkiye Partisi olarak eğitimi, az önce de ifade ettiğimiz gibi ülkemizin bekasını yakından ilgilendiren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Tekraren tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor, başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum."