Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Üye kampanyasında dereceye giren partililere ödüllerinin verildiği toplantıda konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'nin temel meselelerine ve ekonomiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BTP'nin vizyonunu merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın belirlediği hedefler üzerinden açıklayan Hüseyin Baş, ekonomik vaatlerinin siyasi arenada bağlamından koparıldığına dikkat çekti.

Baş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsız Türkiye Partisi olarak ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın açtığı yolda ve bize gösterdiği hedef doğrultusunda fikirlerimizi her daim güncel tutmaya ve zenginleştirmeye gayret ettik ve ediyoruz. Bizim elimizde diğer hiçbir siyasi partide olmayan bir şey var; bütün dünyanın kronikleşmiş ve çözümsüz sorunlarına çözüm önerilerimiz var. Biz 'Bu ülkede emekli maaşı düşük. Bunu yükseltelim' diyoruz ama bunun karşılığında 'Sen ajansın' denebiliyor. Biz 'asgari ücreti yüksek yapabiliriz ve bunu yaparken esnafın ve vatandaşın sırtına yük yüklemeden bu meseleyi çözebiliriz' dediğiniz zaman, konu asgari ücret tartışmasından çıkıp başka yerlere geliyor. Bu bir siyasi etik problemi. Siyasi etiği kazanmak istiyorsak siyaseti ve toplumun sorunlarına hangimizin çözüm önerileri olduğunu konuşmamız lazım."

"MAKRO MESELELERİ ÇÖZDÜĞÜMÜZDE, MİKRO MESELELER HIZLICA ÇÖZÜLÜR"

Ülkedeki her problemin temelde ekonomi, eğitim veya adaletle ilgili olduğunu savunan BTP Lideri, krizlere geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini belirterek, "Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak şunu çok rahatlıkla ortaya koyabiliyoruz: Biz bu ülkenin bütün sorunlarını çözebiliriz. Aklınıza hangi problem geliyorsa onun ya ekonomiyle ya eğitimle ya da hukuk ve adaletle ilintili bir problemi var. Bir ülkede açlık varsa ekonomi çözüldüğünde açlık çözülür. Dolayısıyla bizim Türkiye'de meseleleri makro bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Makro meseleleri çözdüğümüz takdirde geri kalan mikro meseleler hızlıca çözülecektir. Türkiye'nin en büyük kronik sorunları; ekonomidir, eğitimdir, hukuk ve adalettir" dedi.

"İKTİDAR DEĞİŞSE EMEKLİ MAAŞI 23 BİN LİRADAN AŞAĞI DÜŞMEZ"

Ekonomi yönetimi üzerinden hükümeti eleştiren Baş, toplumdaki "iktidar değişirse ekonomi daha kötü olur" endişesine de değinerek şunları kaydetti:

"Devletin ekonomiye ve vatandaşına bakışı şudur: Ben öyle bir düzen kuracağım ki kimse aç kalmayacak. Yoksa piyasadaki bütün parayı çekelim, enflasyon düşer! Toplumumuzda 20 yıldan beri süregelen, 'Bu iktidar giderse daha kötü de olabilir endişesi de var' endişesi var. Bugün ülkede iktidar değişse, emin ol, emekli maaşı 23 bin liradan aşağı düşmez, asgari ücret 28 bin liradan aşağı düşmez. İstanbul'da ortalama kira 40-45 bin liranın üstüne çıkmaz. Yani bu iktidar ekonomik olarak bir şeyleri iyi yapıyor da o gidince daha kötü olmaz! O yüzden ekonomiye ilişkin bir reçetesi olan, bir çözüm önerisi olan siyasi iradenin peşine takılmak gerekiyor. O da Türkiye'de tek Bağımsız Türkiye Partisi."

ÖZGÜR ÖZEL'E "EV HANIMLARINA MAAŞ" TEPKİSİ

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ev hanımlarına emeklilik vaadini eleştiren Baş, "Sayın Prof. Dr. Haydar Baş'ın çok önemli projelerinden biri ev hanımlarını maaşa bağlamaktı. Haydar Baş, 'Bu insanlara devletin sırf evde iş yaptıkları için maaş bağlaması ve yaşları geldiğinde onları emekli etmesi gerekiyor' diye anlatıyor. Şimdi bunun kaynağını soranlar, bunu küçümseyenler, bununla mücadele edenlere bugün bakıyorsunuz... Mesela Sayın Özgür Özel geçenlerde, 'Ev hanımlarını emekli yapacağız' diyor. Şimdi ben de o zaman soruyorum: Kaynağınız ne? Nasıl yapacaksınız? Bizimle diğer bütün siyasi partilerin en temel farkı: Biz söylediğimizi yaparız. Onlar söylediklerini yapamazlar!" dedi.