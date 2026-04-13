Haydar Baş’ın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi tarafından Türkiye genelinde ve yurtdışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenleniyor.

Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 10–17 Nisan tarihleri arasının “Prof. Dr. Haydar Baş’ı Anma Haftası” ilan edildiği bildirildi.

BTP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, anma haftası kapsamında çok sayıda programın organize edildiği belirtildi.

Parti teşkilatlarının düzenlediği etkinlikler Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra Almanya, KKTC, Azerbaycan ve Tataristan gibi farklı ülkelerde de anma programları düzenlenerek merhum liderin fikirleri ve çalışmaları yeniden gündeme taşınıyor.

AKÇAABAT’TAKİ KABRE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Anma haftası kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından gelen vatandaşlar, Haydar Baş’ın Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan kabrini ziyaret ediyor.

Ziyaretçiler kabir başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederken, merhum liderin hatırasını yad ediyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SALON PROGRAMLARI VE ETKİNLİKLER

İstanbul, Trabzon, Ankara, Bursa, Gaziantep ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen salon programlarında Haydar Baş’ın siyasi ve ekonomik görüşleri ele alındı.

Programlarda özellikle Milli Ekonomi Modeli başta olmak üzere Türkiye’nin sorunlarına yönelik önerileri ve projeleri anlatıldı.

BTP teşkilatları bazı illerde mevlit programları düzenlerken, şehir merkezlerinde lokma ve çiçek dağıtımı gibi etkinliklerle vatandaşlarla buluştu.

GENÇLERDEN BİLGİ VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

BTP Gençlik Teşkilatı da anma haftasına özel etkinlikler organize etti.

Gençler arasında düzenlenen yarışmalarda şu başlıklar öne çıktı:

- Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatı

- Bağımsız Türkiye Partisi

- Milli Ekonomi Modeli

- Hoşgeldin Atatürk

- Tevhidin Merkezi Ehli Beyt

Bilgi ve kompozisyon yarışmalarıyla genç kuşakların Haydar Baş’ın fikirlerini daha yakından tanımasının hedeflendiği ifade edildi.

BÜYÜK ANMA PROGRAMI İSTANBUL’DA

Anma etkinliklerinin en geniş katılımlı programı 14 Nisan Salı günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Hüseyin Baş’ın da katılacağı büyük anma programı İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde yapılacak.

BTP tarafından yapılan açıklamada, Haydar Baş’ı Anma Haftası etkinliklerinin 17 Nisan’a kadar devam edeceği bildirildi.