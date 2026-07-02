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Türkiye'nin dört bir yanından teşkilat mensupları ve gençlerin katılacağı kampta eğitim seminerleri, teşkilat toplantıları, yarışmalar ve gençlik şöleni gerçekleştirilecek. Kampın onur konuğu ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olacak.

"GENÇLERİMİZLE BULUŞACAĞIZ, HASBİHAL EDECEĞİZ"

Kampa ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğumuz günden beri 25 yıldır devam eden Bağımsız Türkiye Partisi Geleneksel Yaz Gençlik Kampı bu yıl da Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Gençlerimizle buluşacağız, hasbihal edeceğiz, teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

"SEMİNERLER, OYUNLAR, YARIŞMALAR VE ŞÖLENLERLE DOLU DOLU BİR PROGRAM"

BTP Genel Merkezi'nin yaptığı videolu paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Geleneksel Gençlik Kampımız yarın başlıyor! 3-4-5 Temmuz'da; seminerler, oyunlar, yarışmalar ve şölenlerle dolu dolu bir program bizi bekliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Bağımsız Türkiyeli gençler, Genel Başkanımız Hüseyin Baş ile bu kampta bir araya gelerek hem Türkiye'nin geleceğini konuşacak hem de gençliğin enerjisini ve coşkusunu tüm ülkeye yayacak."

BTP'nin 2026 Yaz Gençlik Kampı'yla ilgili organizasyon komitesinde yer alan Genel Başkan Yardımcıları Zeki Garaçoğlu ve Fatih Akburak da değerlendirmelerde bulundu.

"GELECEĞİ PLANLADIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR KAMP"

Genel Başkan Yardımcısı Zeki Garaçoğlu, BTP gençlik kamplarının sadece bir sosyal etkinlik olmadığını belirterek şunları söyledi:

"BTP kampları aslında Türkiye'nin meselelerinin konuşulduğu büyük bir platform olarak değerlendirilebilir. Bu kampta bağımsız Türkiye idealinin nasıl inşa edileceği konusunda çok önemli toplantılar yapılıyor, Milli Ekonomi Modeli konuşuluyor ve ülkenin sorunlarına çözümler üretiliyor. BTP kampı aynı zamanda geleceği planladığımız önemli bir organizasyondur."

"HEM EĞİTEN HEM EĞLENDİREN BİR KAMP OLACAK"

BTP Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akburak ise bu yılki kampın yine dolu dolu geçeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yıl da enerjisi yüksek, dopdolu, hem eğiten hem de eğlendiren çok güzel bir kamp gerçekleştireceğiz. Kampımız cuma günü başlayacak ve pazar günü Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Baş'ın yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek."

BTP'nin kurucusu merhum Prof. Dr. Haydar Baş döneminde başlatılan ve artık geleneksel hâle gelen Yaz Gençlik Kampı'na bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım bekleniyor. Kamp boyunca gerçekleştirilecek eğitim programları, istişare toplantıları ve sosyal etkinliklerle gençler hem bir araya gelecek hem de Türkiye'nin geleceğine dair fikir ve projelerini paylaşma imkânı bulacak.