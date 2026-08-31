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Bağımsız Türkiye Partisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İstanbul’daki kutlamaların adresi Avcılar yürüyüş yolu oldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Andımız’ın okunmasıyla başlayan programda binlerce partili ve Avcılar sakini Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte marşlar eşliğinde bayram coşkusu yaşandı.

DEV TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Avcılar’daki zafer yürüyüşünde üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görselinin bulunduğu dev Türk bayrağı da dalgalandırıldı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar oyun havaları eşliğinde halay çekerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

BURSA'DA DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU YAŞANDI

BTP’nin Türkiye genelindeki kutlamalarında Bursa teşkilatının organizasyonu da dikkat çekti.

Fomara Meydanı’nda kurulan stantta gün boyunca Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. 7’den 70’e binlerce Bursalı, düzenlenen etkinliklerde bayram heyecanını birlikte yaşadı.

HÜSEYİN BAŞ: MİLLİ BİLİNCİ DİRİ TUTMALIYIZ

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlenen 30 Ağustos kutlamalarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Baş, paylaşımında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandığını belirterek, milli bilincin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Hüseyin Baş, “Bu bayramları meydanlarda, sokaklarda, yurdun her köşesinde coşkuyla yaşatmak zorundayız çünkü milli bilinci diri tutmanın, bu kutlu emanetin değerini yarınlarımıza aktarmanın yolu bu meydanlardan geçer.” ifadelerini kullandı.

Baş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkan ve geleceğe umutla bakan vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı.

“BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİNİ GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ”

BTP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İstanbul’daki kutlamalara ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılını İstanbul’da 7’den 70’e, marşlarla, bayraklarla büyük bir coşkuyla kutladık! O ruhu yaşatacak, bağımsız Türkiye idealini gelecek nesillere taşıyacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanların minnet ve rahmetle anıldığı belirtildi.