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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK 2025 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre, 23 Kasım 2007 tarihinden bu yana sanal dünyadaki suçlarla kesintisiz mücadele eden kurumun mesaisinde yasa dışı bahis, kumar, fuhuş ve müstehcenlik içerikli siteler ilk sıralardaki yerini korudu.

ENGELLEME KARARLARININ DETAYLARI

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla BTK'ye internet sitelerinin kapatılması talebiyle 369 bin 959 tekil ihbar ulaştı. Kurum tarafından idari tedbir kapsamında uygulanan erişim engeli kararlarının dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

-Kumar ve Yasa Dışı Bahis: %62,45

-Müstehcenlik: %25,43

-Fuhuş Suçları: %11,35

Bu oranlarla birlikte, dijital dünyada uygulanan yaptırımların yaklaşık yüzde 99'unun doğrudan toplumsal ahlakı, kamu düzenini ve çocukları hedef alan suçlara karşı hayata geçirildiği görüldü.

"SORGULAMA PORTALINA YOĞUN İLGİ"

Vatandaşların alan adı veya IP adreslerine dair açık kaynaklı bilgilere ulaşabildiği "internet.btk.gov.tr" portalı, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi görerek yaklaşık 50 milyon sorguya ev sahipliği yaptı. İnternet dünyasındaki suç teşkil eden içerikler ise "ihbarweb.org.tr" adresi üzerinden İnternet Bilgi İhbar Merkezine iletilmeye devam ediyor. Gelen şikayetler, 5651 sayılı Kanun kapsamında teknik ve hukuki süzgeçten geçiriliyor.

Sanal dünyada yasa dışı içeriklerle küresel ölçekte mücadele edebilmek adına 2011 yılında Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği (INHOPE) üyesi olan merkezin, 2025 sonu itibarıyla değerlendirmeye aldığı tekil ihbar sayısı 3,2 milyonu geride bıraktı.

"ALO 141'E 45 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI GELDİ"

Vatandaşların interneti daha bilinçli ve güvenli kullanabilmesi adına hizmet veren İnternet Yardım Merkezi ile "Alo 141 Güvenli İnternet Destek Hattı", siber zorbalıktan bilgi güvenliğine, sosyal ağlardan dijital oyunlara kadar 8 temel başlıkta uzman desteği sunuyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca platform üzerinden iletilen 4 binden fazla spesifik soru yanıtlanırken, Alo 141 Güvenli İnternet Destek Hattı'na gelen 45 bine yakın çağrıya da uzmanlar tarafından doğrudan çözüm odaklı yanıt verildi.