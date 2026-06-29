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Kaynak: AA

Küresel ev aletleri devi BSH’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketin Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Igor Vincetic getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Vincetic, yeni görevine ağustos ayı itibarıyla başlayacak.

20 YILLIK ULUSLARARASI DENEYİM

Daha önce 10 yılı aşkın süre BSH bünyesinde görev yapan Vincetic, son olarak Electrolux S.E.A. Pte Ltd.’de Malezya ve Singapur Genel Müdürü olarak ticari operasyonlara liderlik etti.

Yaklaşık 20 yıllık kariyere sahip olan Vincetic, tüketici ürünleri ve ev aletleri sektörlerinde önemli görevler üstlendi. Özellikle Asya Pasifik ve Doğu Adriyatik bölgelerinde iş dönüşüm süreçlerini yöneterek ticari başarıların artırılmasına katkı sağladı.

130 ÜLKELİK DEV SORUMLULUK

Igor Vincetic, yeni görevinde Türkiye, Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan geniş bir coğrafyadan sorumlu olacak. Bu bölge yaklaşık 130 ülkeyi içeriyor.

“BSH’YE GERİ DÖNMEKTEN MUTLUYUM”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vincetic, BSH’ye yeniden katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yeni görevinde iş ortakları ve müşterilerle güçlü ilişkiler kurmaya devam edeceklerini vurgulayan Vincetic, bölgedeki pazar konumunu güçlendirmeyi ve tüketicilere özel deneyimler sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bu atama, BSH’nin gelişen pazarlardaki büyüme stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.