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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ve dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim organizasyonlarından biri olan NAFSA 2026 Yıllık Konferansı ve Fuarı’nda gerçekleştirilen temasların ilk somut çıktısı olarak, Romanya’nın saygın yükseköğretim kurumlarından Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu ile Erasmus+ kurumlararası iş birliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma kapsamında Muhasebe, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik, Biyoloji, İşletme ve Yönetim, Bilgisayar Kullanımı, Diş Hekimliği, Finans ve Bankacılık, Hemşirelik, Tarih, Makine, İmalat ve Süreç Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyon, Matematik, Tıp, Okul Öncesi Öğretmenliği, Siyaset Bilimi ile Sosyal Hizmet alanlarında karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliğinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Erasmus+ programı çerçevesinde hayata geçirilen bu anlaşmayla birlikte, öğretim elemanları ve öğrenciler için yeni hareketlilik fırsatları oluşturularak bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, eğitim-öğretim faaliyetlerinde iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak akademik çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu iş birliği, Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yürütülen temaslar neticesinde hayata geçirilmiştir. Konferans boyunca Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan çok sayıda yükseköğretim kurumu ile Erasmus+ başta olmak üzere öğrenci ve personel hareketliliği, akademik iş birlikleri, ortak araştırma faaliyetleri ve uluslararası proje fırsatlarına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklama, “Farklı kıtalardaki birçok üniversite ile iş birliği müzakereleri ve idari süreçler devam etmekte olup, önümüzdeki dönemde yeni kurumlararası anlaşmaların da hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.” denildi.