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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

2014 yılında ilk sayısını yayımlayan, 2018 yılından itibaren ise TRDİZİN kapsamında indekslenerek yılda iki sayı çıkaran ve güncel bilimsel yayınlarla literatüre katkı sağlamaya devam eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ile yılda iki sayı çıkaran ve güncel bilimsel yayınlarla literatüre katkı sağlamaya devam eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısı çıktı.

Baş Editörlüğünü Prof. Dr. Cenk Karakurt’un, Editörlüğünü Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş'in yürüttüğü mühendislik ve fen bilimleri alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün ve bilimsel makaleler yayımlayan derginin 13. Cilt, 1. Sayısında (2026) 23 araştırma makalesi ve 7 derleme mevcuttur. Şeyh Edebali Üniversitesi dışında çok sayıda üniversiteden araştırmacının bilimsel çalışmasının yer aldığı yeni sayıya (Cilt 13, Sayı 1) https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/105118 adresi üzerinden erişebiliyor.

Baş Editörlüğünü Prof. Dr. Hacı İbrahim Demirkazık, Editörlüğünü Doç. Dr. M. Fatih Yalçın’ın yürüttüğü sosyal bilimler alanlarındaki Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün ve bilimsel makaleler yayımlayan derginin 11. Cilt, 1. Sayısında (2026) 5 araştırma makalesi, 1 derleme ve 2 kitap incelemesi mevcuttur. Muhtelif üniversitelerden araştırmacıların ve hakemlerin bilimsel katkı sunduğu yeni sayıya (Cilt 11, Sayı 1) https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseusbed/issue/105262 üzerinden erişebiliyor.