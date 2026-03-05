

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırma odaklı kurumsal yaklaşımı doğrultusunda bilimsel üretimini güçlendirerek, toplumsal katkı misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Bu yaklaşımın yansıması olarak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Analiz Laboratuvarı, güçlü teknik altyapısı ve uzman akademik kadrosu ile tarım bilimleri alanındaki araştırmalara stratejik katkı sunuyor.

Modern cihaz parkuru ve uluslararası standartlara uygun analiz yöntemleriyle laboratuvar; bilimsel projelere güvenilir veri desteği sağlayarak, tarımsal üretim süreçlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesine öncülük ediyor. Bu altyapı, disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek akademik üretkenliğin artmasına önemli katkılar sunuyor.

Laboratuvar bünyesinde gerçekleştirilen analizler; bitki bilimleri, gıda teknolojisi ve beslenme alanındaki çalışmalara derinlik kazandırıyor. Ham protein, azot, ham kül ve nem tayini gibi temel kalite parametrelerinin yanı sıra; toplam fenolik madde, flavonoid ve antioksidan kapasite ölçümleri uluslararası kriterlere uygun biçimde gerçekleştiriliyor. Ayrıca kondanse tanen, β-glukan ve fitik asit analizleri ile bitkisel materyalin besin değeri ortaya konularak, çevresel stres faktörlerine karşı bitkilerin hücresel tepkileri ve klorofil içerikleri hassas yöntemlerle belirleniyor.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Analiz Laboratuvarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemiz, bilimsel üretimi merkeze alan yaklaşımıyla araştırma kapasitesini her geçen gün daha ileriye taşımaktadır. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Analiz Laboratuvarımız, sahip olduğu teknik donanım ve akademik birikimle yalnızca üniversitemizin değil, bölgenin ve ülkemizin tarım araştırmalarına da önemli katkılar sunmaktadır. Amacımız; nitelikli veri üreten, projeleri destekleyen ve uygulamaya dönük çözümler geliştiren bir araştırma ekosistemini sürdürülebilir şekilde güçlendirmektir. Bu doğrultuda laboratuvar altyapımıza yaptığımız yatırımlar artarak devam etmektedir.”