Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2025 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvurularının değerlendirme sonuçlarına göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde akademik teşvik almaya hak kazanan araştırmacı sayısı artışını sürdürdü.

Elde edilen veriler, Üniversitenin bilimsel üretkenlik ve akademik performans alanındaki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

2024 yılında 247 olan toplam başvuru sayısı, 2025 yılında 298’e yükselerek %20,64 oranında artış gösterdi. Bu artış yalnızca niceliksel bir yükselişi değil, aynı zamanda akademik faaliyetlerin kapsam ve çeşitliliğindeki gelişimi de yansıtmaktadır.

Akademisyenlerin bilimsel üretkenliğinde de dikkat çekici bir artış gerçekleşti. 2024 yılında 10.976 olarak gerçekleşen toplam başvuru puanı, 2025 yılında 13.471’e yükselmiş; böylece %22,74 oranında dikkat çekici bir artış sağlanmıştır. Bu tablo, Üniversitenin araştırma odaklı gelişim vizyonunun somut bir göstergesi niteliğindedir.

Söz konusu başarının temelinde; nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte araştırma ve geliştirme çalışmalarına sağlanan kurumsal destekler, proje üretimini teşvik eden mekanizmalar, bilimsel yayın ve uluslararası iş birliklerini artırmaya yönelik stratejik yaklaşımlar ile her geçen yıl yükselen kalite standartları yer almaktadır. Şeyh Edebali Üniversitesi, akademik personelinin bilimsel faaliyetlerini destekleyen altyapı yatırımları, teşvik politikaları ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla araştırma ekosistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam etmektedir.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen artışın planlı ve kararlı çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, bilimsel üretkenliğe katkı sunan tüm akademik personele teşekkür etti.

Rektör Kaplancıklı, "Üniversitemiz, akademik başarı grafiğini daha da yukarı taşımak ve ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir." dedi.