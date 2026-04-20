Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, araştırma-geliştirme ve yenilikçilik alanındaki kararlı yatırımlarının somut sonuçlarını almaya devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve danışmanlığını yürüttüğü Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Elif Efe’nin yer aldığı Hi-SENS takımı tarafından geliştirilen proje, TEKNOFEST 2024 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında dikkat çekici bir başarıya imza atarak üniversitenin bilimsel üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şeyh Edebali Üniversitesinin BARUM altyapısı üzerinden sağladığı analiz desteği ve toplam 88.000 TL’lik maddi katkı, bu nitelikli Ar-Ge projesinin güçlü bir şekilde ilerlemesini sağladı.

“Development of hydroxyapatite nanoparticles modified pencil graphite electrodes for voltammetric detection of paracetamol and phenol and greenness assessment of the sensor platform” başlıklı bu yenilikçi çalışma, yalnızca yarışma başarısıyla sınırlı kalmayıp uluslararası akademik alanda da ses getirdi. Projenin çıktıları, saygın bilimsel dergilerden Microchemical Journal’da 2025 yılında yayımlanarak bilim dünyasına kazandırıldı. Bununla birlikte, Şubat 2025’te Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun ardından Ocak 2026’da patent tescilinin alınması, Şeyh Edebali Üniversitesinin bilgi üretimini katma değere dönüştürme konusundaki başarısını açıkça gösterdi.

Şeyh Edebali Üniversitesinin TEKNOFEST projelerine verdiği güçlü destek, öğrenciler ve akademisyenler için sadece bir teşvik değil, aynı zamanda sürdürülebilir başarıların da temelini oluşturuyor. Bu proje, sağlanan bilimsel, teknik ve finansal desteklerin nasıl somut çıktılara dönüştüğünün en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Su kalitesinin izlenmesi gibi toplumsal önemi yüksek bir alanda geliştirilen bu sensör teknolojisi, hem çevre hem de halk sağlığı açısından kritik bir ihtiyaca çözüm sunarken, üniversitenin araştırma vizyonunun ne denli güçlü ve sonuç odaklı olduğunu da gözler önüne serdi.