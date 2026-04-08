Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen’in üniversite adına yürütücü olarak görev aldığı, "Kenevir Bitkisinden Farklı Sektörler İçin Katma Değerli Ürün ve Proses Geliştirilmesi" başlıklı projenin açılış toplantısı Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) gerçekleştirildi.

Dünya Bankası destekli "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" çatısı altında açılan TÜBİTAK 1833 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı kapsamında hayata geçirilen projenin açılış programına, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katılım sağladı.

Önemli bir akademi-sanayi buluşmasına ev sahipliği yapan toplantıda ayrıca TÜBİTAK TEYDEB Başkanı, Taşdelen Grup Temsilcisi Pınar Taşdelen ve alanında öncü pek çok sanayi temsilcisi de yer aldı.

Sanayi ve akademi paydaşlarından oluşan geniş bir konsorsiyum tarafından yürütülecek olan proje; kenevir bitkisinin tekstil, kimya, otomotiv ve yapı malzemeleri gibi farklı endüstriyel alanlarda yenilikçi ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini hedefliyor.

Kabul edilen bu vizyoner proje, bir yandan Türkiye’nin yeşil sanayi stratejilerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine güçlü bir destek sunarken, diğer yandan Şeyh Edebali Üniversitesinin akademi-sanayi iş birliği vizyonundaki başarısını pekiştiren örnek bir çalışma olarak öne çıkıyor.