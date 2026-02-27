Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

2025 yılı Scopus verilerine göre öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önemli bir başarı elde etti. Scopus SciVal ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistikleri esas alınarak yapılan değerlendirmede, uluslararası yayın performansında dikkat çekici bir yükseliş kaydeden BŞEÜ, Türkiye genelinde en yüksek artış gösteren ilk 50 üniversite arasında yer aldı.

Açıklanan listede Türkiye genelinde 24’üncü, devlet üniversiteleri arasında ise 19’uncu sıraya yükselen Üniversite, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında %27,3’lük artış oranına ulaştı. Bu ivme, kurumsal araştırma kapasitesindeki nitelikli büyümeyi ortaya koydu. Yayın ve proje geliştirme süreçlerinde sağlanan kurumsal destekler, ulusal ve uluslararası fonlara erişimin teşviki, kalite odaklı atanma ve yükseltme kriterleri ile disiplinler arası araştırma kültürünün güçlendirilmesi bu başarının temel unsurlarını oluşturdu. Benimsenen kalite yaklaşımı sayesinde bilimsel çıktının etki değeri artırılırken sürdürülebilir araştırma altyapısı güçlendirildi.

Elde edilen %27,3’lük büyüme, Üniversitenin yalnızca eğitim odaklı değil; aynı zamanda uluslararası ölçekte bilgi üreten ve küresel akademik ekosisteme katkı sunan bir araştırma üniversitesi olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini gösterdi. Bu performansın, önümüzdeki dönemde hem ulusal hem de uluslararası sıralamalarda daha üst basamaklara çıkılacağının güçlü bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı konuya ilişkin açıklamasında, başarının planlı ve bütüncül bir stratejinin sonucu olduğunu belirterek, hedeflerinin etki değeri yüksek ve görünürlüğü güçlü çalışmalar üretmek olduğunu ifade etti.

Bilimsel üretimi merkeze alan Üniversitenin, küresel ölçekte rekabet gücünü artırmaya ve dünya standartlarında bilgi üretmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.