Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ulusalarasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Portekiz’de bulunan SPESI - Sociedade de Promoção de Ensino Superior Imobiliário kurumlar arası iş birliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma kapsamında İnşaat, İşletme ile Pazarlama alanında karşılıklı öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim hareketliliğinin yanı sıra öğretim elemanları için karşılıklı ders verme faaliyetleri yürütülecekt. Anlaşma çerçevesinde her iki üniversite, AKTS/ECTS uyumu, otomatik ders tanınırlığı, öğrenci destek hizmetleri ve uluslararası misafirler için danışmanlık mekanizmaları sağlamayı taahhüt etmektedir.

Bu yeni anlaşma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Avrupa’daki akademik ağlarını güçlendirirken; öğrenci ve personeline, Portekiz’de İnşaat, İşletme ile Toptan ve Perakende alanında köklü bir geleceğe sahip bir kurumda uluslararası akademik deneyim kazanma imkanı sunuyor.

Şeyh Edebali Üniversitesinin, küresel ölçekte akademik iş birliklerini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.