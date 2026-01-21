Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, tarım ve gıda sektöründe karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlayan uluslararası CARBODIGIPARD projesinin ortağı olarak Ankara’da düzenlenen açılış toplantısına katıldı.

Erasmus+ Mesleki Eğitimde İş Birliği Ortaklıkları (KA220-VET) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) koordinatörlüğünde yürütülen “IPARD İşletmelerinde Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Farkındalığın Artırılması (CARBODIGIPARD)” projesinin açılış ve teknik toplantıları, Ankara’da gerçekleştirildi.

Tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlayan proje; TKDK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Çekya South Bohemia Üniversitesi, Sırbistan IPARD Ajansı ve Litvanya Ödeme Ajansı gibi güçlü ve uluslararası paydaşları bir araya getiriyor.

Toplantıya Şeyh Edebali Üniversitesini temsilen katılan heyet, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar, teknik süreçler ve ortaya konulması planlanan akademik çıktılar hakkında gerçekleştirilen çalışma gruplarında aktif görev aldı. Görüşmelerde, IPARD destekli işletmelerde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik dijital ve yenilikçi yaklaşımlar ele alındı.

Projenin bir sonraki teknik toplantısının, Çekya’da South Bohemia Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.