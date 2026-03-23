Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan Borsa Istanbul Review (2026) dergisinde yayımlanan “Enhancing sustainability: The impact of ESG factors in global insurance performance” başlıklı çalışması ile önemli bir akademik başarıya imza attı.

Gerçekleştirilen çalışmada; çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin yani ESG göstergelerinin küresel sigorta şirketlerinin performansı üzerindeki etkisi incelenmiş, 2013–2022 dönemini kapsayan veri seti kullanılarak 22 hayat ve 59 hayat dışı sigorta şirketi üzerinde panel veri analizi gerçekleştirilmiş ve Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) skorları ile şirket performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sigorta sektörüne yönelik gerçekleştirilen bu araştırmada ulaşılan sonuçlar, yüksek ESG skorlarının daha yüksek aktif kârlılığı, gider ve hasar oranlarının daha etkin yönetimi ve yatırım getirilerinde artış ile anlamlı biçimde ilişkili olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle, sürdürülebilirlik performansı güçlü olan sigorta şirketlerinin finansal performanslarının da daha güçlü olduğu görülmektedir.

ESG faktörlerinin sigorta şirketlerinin performansı üzerindeki etkisini analiz eden bu araştırma, sürdürülebilirlik uygulamalarının yalnızca etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da değer yaratan stratejik bir unsur olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu akademik başarılar, Şeyh Edebali Üniversitesinin bilimsel üretimi teşvik eden araştırma politikalarının ve nitelikli akademik kadromuza sağlanan çok yönlü desteklerin somut bir göstergesi oldu.