Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, kamu kurumlarında görev yapan personelin mesleki, akademik ve yönetsel niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla lisansüstü eğitim iş birliği protokolleri imzalandı.

Protokoller; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ile Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından imzalandı.

İmzalanan protokoller kapsamında, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan lisans mezunu personelin, Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen Disiplinlerarası Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programından yararlanmaları hedefleniyor.

Her iki protokol doğrultusunda da söz konusu yüksek lisans programı için ayrılacak ek kontenjanlar, Üniversitenin akademik kadro durumu dikkate alınarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından belirlenecek ve her eğitim-öğretim dönemi başında Enstitünün resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Programa başvuracak adayların, Üniversite Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları gerekecek.