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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararası akademik iş birliği ağını genişletme çalışmaları kapsamında İzlanda’da bulunan Haskolinn I Reykjavik EHF ile Erasmus+ iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

Bilgisayar alanını kapsayan anlaşma ile iki kurum arasında öğrenci ve personel hareketliliğinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İş birliğinin hayata geçirilmesine BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Karakuzu katkı sağladı.

Anlaşma kapsamında BŞEÜ öğrencileri, Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden yararlanarak İzlanda’da eğitim alma, farklı bir yükseköğretim sistemini deneyimleme ve mesleki bilgi ve becerilerini uluslararası ortamda geliştirme imkânı bulabilecek.

İş birliği yalnızca öğrencileri değil, akademik ve idari personeli de kapsayacak. Karşılıklı hareketliliklerle iki üniversite arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni anlaşmayla BŞEÜ’nün Erasmus+ kapsamında öğrencileri ve personeline sunduğu uluslararası eğitim ve akademik hareketlilik olanaklarına İzlanda da eklenmiş oldu.