

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Acun, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan BMC Medical Education (2026) dergisinde yayımlanan “The effect of collaborative learning approach on nursing students’ knowledge and skill learning for enteral nutrition: a randomized controlled study” başlıklı çalışması ile önemli bir akademik başarıya imza attı.

Gerçekleştirilen çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin enteral beslenmeye yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde iş birliğine dayalı öğrenme yönteminin etkisi incelenmiştir. Enteral beslenme, ağız yoluyla beslenemeyen hastaların mideye yerleştirilen bir tüp aracılığıyla beslenmesini ifade etmekte olup, özellikle hasta bakım süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir.

Çalışma kapsamında bu yöntemin etkisi ortaya konularak, öğrenciler arası etkileşimin öğrenme sürecine sağladığı katkı açık biçimde gösterilmiştir. Bu doğrultuda çalışma, hastanelerden huzurevlerine, evde bakım hizmetlerinden diğer tüm bakım ortamlarına kadar geniş bir alanda görev alacak nitelikli hemşirelerin yetiştirilmesine katkı sunmaktadır.

Çalışmanın en dikkat çekici yönü, iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımının yalnızca bilgi düzeyini artırmakla sınırlı kalmayıp, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetme becerilerini de önemli ölçüde geliştirmesidir. Çalışma, nitelikli sağlık hizmeti sunumuna doğrudan yansıması bakımından yüksek toplumsal katkı sağlamaktadır. Enteral beslenme gibi kritik uygulamalarda yetkinlik kazanan hemşireler, hasta bakımında hata riskini azaltarak hasta güvenliğini artırmaktadır.

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Bu tür uluslararası düzeyde ses getiren çalışmalar, üniversitemizin sağlık alanındaki bilimsel üretkenliğinin ve topluma değer katma misyonunun en somut göstergelerinden biridir. Üniversitemiz, sağlık alanında öncü, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilim dünyasına katkı sunmaya ve insanlığa hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edecektir.” denildi.