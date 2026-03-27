Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ulusalarasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Almanya’da bulunan Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen kurumlar arası iş birliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma kapsamında Hemşirelik alanında karşılıklı öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim hareketliliğinin yanı sıra öğretim elemanları için karşılıklı ders verme faaliyetleri yürütülecek. Anlaşma çerçevesinde her iki üniversite, AKTS/ECTS uyumu, otomatik ders tanınırlığı, öğrenci destek hizmetleri ve uluslararası misafirler için danışmanlık mekanizmaları sağlamayı taahhüt etmektedir.

Söz konusu iş birliği, Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Bahadır Dinç’in girişimleriyle hayata geçirildi.

Bu yeni anlaşma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Avrupa’daki akademik ağlarını güçlendirirken; öğrenci ve personeline, Almanya’da Hemşirelik alanında köklü bir geleceğe sahip bir kurumda uluslararası akademik deneyim kazanma imkanı sunuyor.

Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada küresel ölçekte akademik iş birliklerini artırmaya ve nitelikli uluslararasılaşma faaliyetlerini geliştirmeye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.