Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Avrupa yükseköğretim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kosova'nın Priştine kentinde faaliyet gösteren Heimerer College ile Erasmus+ KA171 Programı çerçevesinde kurumlar arası iş birliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma ile 2026 yılı Erasmus+ KA171 başvuru süreci kapsamında hem öğrenci hem de akademik personel hareketliliklerini kapsayan çift yönlü (giden-gelen) değişim faaliyetleri için bütçe oluşturulması hedefleniyor. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerin ve personelin uluslararası akademik deneyim kazanması, farklı eğitim sistemlerini tanıması ve kültürlerarası etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Heimerer College ile kurulan bu yeni ortaklığın, iki kurum arasında sürdürülebilir akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması, ortak projeler ve eğitim faaliyetleri için yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Aynı zamanda bu anlaşma, üniversitenin Avrupa ve Balkanlardaki uluslararası ağını genişletme hedefı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ KA171 başvuru süreci kapsamında elde edilecek bütçe imkânlarıyla önümüzdeki dönemde öğrenci ve personel hareketliliklerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, uluslararasılaşma odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor." denildi.