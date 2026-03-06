

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Selman Tezcan, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan Ocean Engineering (2026) dergisinde yayımlanan “Analysis and optimization of single and tandem bluff body configurations for enhanced flow-induced vibrations and energy harvesting potential” başlıklı çalışması ile önemli bir akademik başarıya imza attı.

Bu çalışmada, farklı geometrilere sahip küt cisimlerin ve bu cisimlerin uzaysal dizilimlerinin, akış kaynaklı titreşimler üzerindeki etkisi ve bu titreşimlerin piezoelektrik enerji hasadı amacıyla kullanımı kapsamlı bir deneysel yaklaşımla incelendi. Rüzgar tüneli testleri aracılığıyla, tekli ve ardışık yerleşimli esnek bir kiriş üzerindeki kararsız aerodinamik kuvvetler ve bu kuvvetlerin oluşturduğu salınımlar analiz edildi. Tam faktöriyel bir deney tasarımı kullanılarak, keskin kenarlı küplerden kürelere doğru değişen formların ve bu cisimler arası mesafenin, sistemin titreşim genliği ve ürettiği elektriksel çıktı üzerindeki belirleyici rolü sistematik olarak ortaya konuldu.

Araştırma sonuçları, özellikle yuvarlatılmış cisimlerin ve belirli bir optimal mesafede konumlandırılan ardışık dizilimlerin, akış mekaniği ile yapısal titreşimler arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkardığını gösterdi.

Şeyh Edebali Üniversitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Araştırmadan elde edilen bulgular, çevresel izleme cihazları gibi kendi enerjisini üreten teknolojilerin geliştirilmesine pratik bir temel sunmakta ve akış-yapı etkileşimi tabanlı enerji sistemlerinin verimliliğini artırmaya yönelik bütüncül bir perspektif sağlamaktadır. Akademisyenimizin akış kaynaklı enerji hasadı üzerine gerçekleştirdiği deneysel ve sistematik yaklaşım, hem bilimsel ilerlemeye hem de çevresel izleme ve enerji verimliliği gibi pratik uygulamalara değerli katkılar sunmaktadır. Üniversitemiz, akademisyenlerini proje geliştirme ve uluslararası iş birlikleri kurma süreçlerinde etkin biçimde destekleyerek, yenilikçi ve uygulamaya dönük araştırmaların teşvik edilmesini sağlamaya devam etmektedir.” denildi.