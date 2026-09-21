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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararası akademik iş birliklerini geliştirme çalışmaları kapsamında Almanya’daki Technische Universität Braunschweig ile Erasmus+ KA131 programı çerçevesinde Mühendislik alanında iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Elitaş’ın katkılarıyla hayata geçirilen anlaşmayla, iki üniversite arasında öğrenci ve personel hareketliliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında akademik bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, öğrenciler ile akademik personelin uluslararası hareketlilik imkânlarından yararlanması ve iki yükseköğretim kurumu arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İş birliğiyle ayrıca farklı akademik ve kültürel deneyimlerin paylaşılması, eğitim ve akademik çalışmalar alanındaki karşılıklı etkileşimin artırılması ve kurumlar arasında sürdürülebilir ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

BŞEÜ, Erasmus+ KA131 projeleri kapsamında Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği ağını genişleterek öğrencilerinin ve akademik personelinin uluslararası deneyimlerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.