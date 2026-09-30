Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda üniversiteye yeni katılan öğrencilerin kampüs ve eğitim hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen Oryantasyon Eğitimi Programı başladı.

‎Merkez Kütüphane’de başlayan programın açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

‎Programda öğrencilere üniversitenin akademik, idari, sosyal ve kültürel imkânları hakkında bilgi verildi. Üniversite yaşamına uyum sürecinin öneminin ele alındığı sunumlarda öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yararlanabilecekleri hizmetler anlatıldı.

‎Üniversitenin farklı birimleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; öğrenci hizmetlerinden kütüphane ve dijital öğrenme olanaklarına, kariyer planlamadan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok konu ele alındı. Öğrenci kulüpleri, güvenli kampüs yaşamı, erişilebilirlik hizmetleri ve afet farkındalığı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

‎Oryantasyon programı 28 Eylül-5 Ekim 2026 tarihleri arasında Merkez Kütüphane’de devam edecek. Programın 6-9 Ekim 2026 tarihleri arasındaki bölümü ise üniversitenin ilçe kampüslerinde gerçekleştirilecek.

‎BŞEÜ, programla üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin sunulan imkânları yakından tanımalarını ve üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamalarını hedefliyor.